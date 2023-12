Senza storia (3-0). Il Terni Fc è esagerato, cala il tris all’Angelana. Doppietta di Bagnato, blindato il secondo posto

FC

3

ANGELANA

0

(4-3-3): Cunzi; Proietti Zolla, Valerio, Gaggiotti, Dianda; Carletti (17’ st Malerba), Dida, Bagnato (38’ st Fabris); Pacilli (38’ st Cianchetta), De Sagastizabal, Pescicani (38’ st Ronconi). A disp.: Ambrogi, Leonardi, Pucci, Gubbiotto, Lora Almonte.

All.: Borrello.

ANGELANA (4-2-3-1): Battistelli; Pauselli, Bartolini, Subbicini, Bolletta; Vitaloni (1’ st Sforna), Abbate, Gabrielli; Ravanelli (13’ st Luparini); Ventanni (34’ st Confessore), Colombi. A disp.: Fantini, Vercillo, Roscini, Cuocolo, Bocci, Lo Gelfo.

All.: Cotroneo.

ARBITRO: Ferruzzi di Albano Laziale

(Innocenzi e Krriku di Foligno). marcatori: 27’ st e 38’ st Bagnato,

33’ st De Sagastizabal.

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Dida, Bagnato, Borrello, Subbicini. Recupero: pt 1’ st 4’.

Il Terni Fc ritrova subito la vittoria dopo la sconfitta subita a Foligno e lo fa battendo con un secco 3-0 l’Angelana di Cotroneo. Primo tempo equilibrato con poche occasioni da una parte e dall’altra. Ci sono pero’ le proteste dell’Angelana per un gol annullato a Colombi al 38’ del primo tempo. Proprio Colombi, in avvio di ripresa, ha sui piedi la palla dell’1-0 ma calcia a salve da buona posizione e la preziosa occasione sfuma. Ci prova anche Ventanni al 67’ ma Cunzi l’alza in angolo. Così ecco i dieci minuti di fuoco del Terni Fc che al 72’ trova la magia che scardina la gara con un sinistro all’incrocio dei pali che non lascia scampo a Battistelli. Il raddoppio arriva cinque minuti dopo e porta la firma di De Sagastizabal, servito a meraviglia dal neo entrato Malerba. Il tris definitivo arriva ad opera ancora di Bagnato che risolve una mischia in area firmando il 3-0 che consente alla Borrello band di blindare il secondo posto in classifica alle spalle dell’Acf Foligno e vede l’aggancio dell’Ellera all’Angelana.