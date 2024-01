Serie A, 21° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 18 gennaio 2024 - Mentre allo stadio Al-Awal Park di Riad, in Arabia Saudita, andrà in scena la finale della Supercoppa Italiana, nel nostro Paese si disputerà regolarmente la 21esima giornata, con le partite di Inter, Fiorentina, Napoli e Lazio che verranno successivamente recuperate. Il turno verrà inaugurato dalla sfida fra Roma ed Hellas Verona, che coinciderà con il debutto sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi. La Juventus ha l'occasione di portarsi momentaneamente in testa alla classifica vincendo a Lecce, mentre il Milan di consolidare la propria posizione Champions, in occasione della trasferta a Udine. Particolarmente delicata in chiave salvezza si annuncia Frosinone-Cagliari. Completano il programma Empoli-Monza e Salernitana-Genoa.

Il programma delle gare e dove vederle

Roma-Hellas Verona: sabato 20 gennaio, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn, Udinese-Milan: sabato 20 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Frosinone-Cagliari: domenica 21 gennaio, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Empoli-Monza: domenica 21 gennaio, ore 15; diretta tv e streaming su Dazn, Salernitana-Genoa: domenica 21 gennaio, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn, Lecce-Juventus: domenica 21 gennaio, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn, Bologna-Fiorentina: rinviata a mercoledì 14 febbraio, ore19; Torino-Lazio: rinviata a giovedì 22 febbraio, ore 20:45; Sassuolo-Napoli: rinviata a mercoledì 28 febbraio, ore 18; Inter-Atalanta: rinviata a mercoledì 28 febbraio, ore 20:45

Le probabili formazioni

Roma-Hellas Verona Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi. Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Folorunsho, Serdar, Suslov; Mboula, Djuric, Saponara. All. Baroni. Udinese-Milan Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi. Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic; Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. Frosinone-Cagliari

Frosinone (3-5-2): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Harroui; Soulé, Kaio Jorge. All. Di Francesco. Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Pavoletti. All. Ranieri. Empoli-Monza Empoli (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi. All. Nicola. Monza (3-4-2-1): Sorrentino; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota. All. Palladino. Salernitana-Genoa

Salernitana (3-4-3): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Lovato; Sambia, Maggiore, Legowski, Bradaric; Candreva, Simy, Tchaouna. All. F. Inzaghi. Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino. Lecce-Juventus

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

Le designazioni arbitrali

Roma-Hellas Verona: Sacchi, Capaldo – Affatato, IV: Massimi, VAR: Pairetto, AVAR: Valeri;

Udinese-Milan: Maresca, Di Iorio - Scatragli, Baroni, VAR: Abisso, AVAR: Irrati

Frosinone-Cagliari: Dionisi, De Meo - Mastrodonato, Santoro, VAR: Chiffi, AVAR: Pairetto

Empoli-Monza: Giua, Meli - Alassio, Manganiello, VAR: Irrati, AVAR: Piccinini

Salernitana-Genoa: Orsato, Vivenzi - Ceccon, Forneau, VAR: Mazzoleni, AVAR: Paterna

Lecce-Juventus: Doveri, Berti - Ricci, Perenzoni, VAR: Valeri, AVAR: Abisso

< span="">< span=""><><>

La classifica

Inter 51; Juventus 49; Milan 42; Fiorentina 34; Atalanta, Lazio 33; Bologna 32; Napoli 31; Roma 29; Torino 28; Monza 25; Genoa 22; Lecce 21; Sassuolo, Frosinone 19; Udinese, Cagliari 18; Verona 17; Empoli 13; Salernitana 12