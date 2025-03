Il destino del tecnico ricorda molto quello che accadde dodici mesi fa a Ferrara: ora sarà lui a cercare di salvare il Picchio. La storia si ripete: l’Ascoli richiama Di Carlo. Bianconeri con cinque punti sulla zona playout

Clamoroso ad Ascoli, dove la società bianconera ha richiamato sulla panchina Mimmo Di Carlo che era stato esonerato meno di due mesi fa dal presidente Pulcinelli attraverso una ‘storia’ su Instragram che ha fatto parlare l’Italia intera. È curioso il destino dell’allenatore di Cassino, che come la scorsa stagione a Ferrara è stato prima sollevato frettolosamente dall’incarico e poi richiamato d’urgenza per evitare una disastrosa retrocessione. In biancazzurro l’impresa gli era riuscita, si ripeterà col Picchio?

Ad Ascoli comunque il club bianconero si è superato, esonerando nell’arco di una manciata di mesi addirittura quattro allenatori: Carrera, Ledesma, Di Carlo e Cudini. Quest’ultimo è stato rimosso dopo aver rimediato la quarta sconfitta di fila che ha fatto precipitare il Picchio in sestultima posizione con sole cinque lunghezze di vantaggio sulla Spal. È diventato l’Ascoli infatti l’avversario su cui provare a fare la corsa per uscire dalla zona playout: compiere il sorpasso appare molto difficile, ma chissà.

Nel frattempo, la squadra di Baldini prosegue la preparazione in vista della gara contro la Ternana, che la Spal dovrà affrontare senza gli squalificati Galeotti e Parigini. Sul fronte infermeria, impossibile il recupero di Arena e Bidaoui. È un po’ più avanti nel percorso di recupero El Kaddouri che alterna lavoro personalizzato a quello col gruppo: il rientro a pieno regime del marocchino però non è ancora d’attualità. La partita dello stadio Mazza contro le Fere sarà diretta da Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1.

Il fischietto della Capitale – che due mesi fa ha arbitrato la Spal in casa contro il Sestri Levante (1-1 il risultato) – sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Rispoli di Locri, Luca Bernasso di Milano ed Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.

ACCADEMIA SPAL. Si avvicina la Viareggio Women’s Cup per l’Accademia Spal che parteciperà alla prestigiosa competizione con la selezione Under 19. Lunedì 17 marzo a Carrara le biancazzurre affronteranno la Rappresentativa Lnd, mentre mercoledì 19 marzo ad Agliana l’avversario di turno sarà la Juventus.

s.m.