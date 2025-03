Le pagelle. Galeotti espulso nel finale, Iglio titolare bella sorpresa

GALEOTTI 6. Non chiamato a parate numerose né difficili, mostra sicurezza ed è pronto su Frey al 7’. Rissa finale dalle sue parti, con cartellino rosso per lui.

IGLIO 6,5. Non giocava dall’inizio da Spal-Recanatese 1-0, da un anno, e mai in stagione. Parte timidino dando troppa libertà all’avversario per qualche cross dal suo lato, ma nella ripresa diventa il migliore attaccante della Spal con due occasioni importanti: su una fa un miracolo Boer.

BRUSCAGIN 5,5. Il meno sicuro dei cinque dietro, da braccetto di destra. Concede una insidiosa punizione dal limite con un fallo in ripiegamento.

NADOR 6. Da regista di tre centrali fa decisamente meglio, come già si sapeva. Nel finale trova anche due anticipi imperiosi.

FIORDALISO 6. Senza sbavature: la Spal subisce poco la Pianese, e solo nel primo tempo.

D’ORAZIO 6. Fa il quinto a sinistra e non se la cava male. In avvio è il più vivace e impegna subito Boer su un errore della Pianese, poi corre e lotta. Peccato cicchi in pieno il corner-schema di Radrezza, ghiotto per il suo destro.

PAGHERA 6,5. Buona prestazione, con supporto importante alla regìa di Radrezza e il fallo da rigore guadagnato con astuzia. Se nel centrocampo a due fatica a convivere col collega, a tre ci sta bene.

RADREZZA 6,5. Ottimo, anche più convincente del compagno, episodi a parte. Se non deve coprire troppo spazio, può far valere tecnica e cervello.

ZAMMARINI 5,5. Non si tira indietro e mette anche un bel cross per Iglio, ma si divora un gol incredibile.

MOLINA 7. Un fenomeno non è, ma ha qualcosa che Karlsson e Antenucci non hanno: combatte di forza e sa giocare spalle alla porta, il che consente alla Spal punizioni che la fanno rifiatare e salire, mentre quando non subisce fallo la protegge bene. Meno incisivo, e pure sfortunato sull’Awua-e-palo, è freddo sul rigore e piega le mani all’ottimo Boer.

PARIGINI 5. Serata no, sbaglia tiri e giocate e si fa ammonire andando in squalifica.

RAO 6. Luci (l’azione per Awua) e ombre (il 2-0 sparato su Boer). Ma quando mette la quinta vola via.

CALAPAI 6. Fa il suo.

NINA 6. Anche lui combatte.

KARLSSON ng. Pochi istanti nel finale.

BALDINI 6. Finalmente si protegge col 5-3-2. E vince. E la Spal per la quarta volta in 31 gare (!) fa clean sheet subendo anche poche occasioni.

MIGLIORINI 6. Arbitraggio pulito. Aveva già sorvolato su uno strattone in area a Molina e su Paghera non chiude gli occhi.

Mauro Malaguti