Serie A femminile. C’è il derby, Corti e Guarino in coro: vincere

Appuntamento da segnare con il pennarello rosso sul calendario, anche perché sarà l’ultimo della stagione: oggi pomeriggio alle ore 17, al Puma House of Football, c’è il derby tra Milan e Inter, i cui percorsi poi si separeranno: con il turno odierno, infatti, termina la prima fase del campionato femminile. Le nerazzurre continueranno l’avventura nella Poule Scudetto con Roma, Juventus, Fiorentina e Sassuolo. Le rossonere dovranno lottare in quella Salvezza. Così il tecnico del Diavolo, Davide Corti: "Vogliamo far tornare il Milan alto, ma purtroppo quest’anno, per tante situazioni, puntiamo al sesto posto, cercando di costruire un’idea di calcio sempre più positiva che ci possa aiutare anche in Coppa Italia contro la Roma. Il derby ha bisogno di una preparazione diversa: tutte le ragazze lo sentono particolarmente. Penseremo al risultato dell’andata: ha vinto l’Inter 1-0 e c’è ancora rammarico, perché ci siamo trovate spesso davanti alla porta e non siamo riuscite neanche a pareggiare. Siamo in un momento mentale e fisico diverso, ci teniamo a vincere: sarà una sfida molto bella da vivere". La risposta di Rita Guarino, reduce dal ko casalingo contro la sua ex Juventus: "È una partita importante e ci faremo trovare pronte". Il club di viale della Liberazione ha recentemente accolto la centrocampista Marija Ana Milinkovic che si è presentata così: "Spero di vincere il campionato italiano con la squadra e di difendere i colori nerazzurri". Il.Ch.