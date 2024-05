Serie a femminile. Derby lombardo tra Diavolo e Como. Le nerazzurre in trasferta a Roma

Terz’ultima giornata in programma domani per Milan e Inter, impegnate rispettivamente in poule salvezza e poule scudetto. Il Milan ha ufficializzato che chiuderà la stagione in Messico, dal 9 al 16 giugno, nel torneo Her Nations Tour, giocando con Club Rayadas de Monterrey e Tuzas de Pachuca. Prima, però, il campionato: le rossonere ricevono il Como Women, in casa alle ore 15. La squadra di Corti è imbattuta da sette partite. Sei vittorie di fila prima del pareggio subito in rimonta dal Pomigliano, dopo la doppietta di Mesjasz, inserita nella top 11 ufficiale dell’ultimo turno: unico difensore a bersaglio, ha completato 71 passaggi ed effettuato 95 tocchi, entrambi record tra tutte le giocatrici.

Top 11 anche per le nerazzurre Fordos (11 respinte difensive, più di tutte) e Magull (centrocampista con più palloni giocati in area avversaria). Le ragazze di Rita Guarino, dopo aver battuto la Juventus consegnando lo scudetto alla Roma, sono reduci dal pareggio con la Fiorentina: 2-2 a causa della rimonta viola al sesto di recupero, dopo i centri di Magull e Bonfantini. Le nerazzurre faranno visita alle giallorosse campionesse d’Italia alle 12.30. L’obiettivo è mantenere il quarto posto, insidiato dal Sassuolo che è a un solo punto di distacco e arriverà a Milano domenica prossima. L.M.