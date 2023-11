Serie a femminile. Il Milan di Ganz all’esame Viola. E c’è il derby tra Inter e Como

Oggi alle ore 15 il Milan femminile torna in campo per affrontare l’ostica trasferta contro la Fiorentina: le rossonere sono reduci dalla vittoria per 4-1 contro il Pomigliano, prima della sosta per le Nazionali, e il tecnico Maurizio Ganz (nella foto) spera di proseguire la striscia positiva per agganciare la Viola e l’Inter a quota 10 punti.

A presentare la sfida odierna ci ha pensato Julie Piga, volto nuovo della retroguardia delle rossonere, che ha esordito con il Diavolo a metà ottobre, in Coppa Italia contro l’Hellas Verona, dopo aver recuperato da un infortunio che ha rallentato il suo inserimento: "Sono stata infortunata per due mesi e questo ha rallentato la mia integrazione con le ragazze ma loro sono fantastiche, si lavora per migliorare insieme giorno dopo giorno. Per vincere bisogna anche subire gol, concedendo poco agli avversari. Aver concesso poche reti è un bene, sono soddisfatta del lavoro della squadra. Per me il gruppo viene prima di tutto". La nativa di Lione si è già ritagliata un ruolo importante nella difesa rossonera facendo coppia con Swaby, distinguendosi per efficacia e attenzione nelle ultime due partite contro Como Women e Pomigliano, e la partita contro la Fiorentina sarà un altro test importante per lei. Domani, invece, toccherà all’Inter affrontare lo specialissimo derby lombardo contro le comasche dopo la bella vittoria per 2-0 con il Napoli: calcio di inizio fissato alle ore 18.

Ilaria Checchi