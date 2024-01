Serie A femminile. La Roma in visita all’Arena contro le nerazzurre

Reduce dal pareggio in rimonta per 2-2 nel primo round dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, e dal ko in campionato all’Arena Civica contro il Sassuolo, l’Inter Women ha la possibilità di un pronto riscatto oggi alle ore 15, quando aprirà le sue porte alla capolista Roma. Il big match di giornata metterà alla prova le qualità delle nerazzurre, che sperano di far incappare le capitoline nel primo ko stagionale (12 vittorie su altrettante partite per la squadra di Spugna): "Affronteremo la sfida contro la prima della classe cercando di recuperare le energie e mettendo in campo lo stesso atteggiamento visto contro la Fiorentina, con la squadra che ha dimostrato di saper reagire dopo il doppio svantaggio, anche se alcuni errori non andavano commessi", le parole di Rita Guarino. Il Milan, dopo il netto successo nei quarti di finale di andata di Coppa Italia contro il Sassuolo, attende invece lunedì per scendere in campo contro il Como (alle ore 18): il club di via Aldo Rossi, nel frattempo, ha ceduto a titolo temporaneo l’attaccante Jonusaite al Servette fino al prossimo 30 giugno, accogliendo la classe 1998 Nadia Medim, afghana naturalizzata danese ex Racing Louisville (Stati Uniti) che nella sua carriera ha giocato in grandi club come Manchester City e PSG: per il neo acquisto dell’attacco rossonero è pronto un contratto fino al termine della stagione. I.C.