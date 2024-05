Serie a femminile. L’undici di Guarino contro la Fiorentina

Torna la Serie A Femminile, con l’Inter in poule scudetto (oggi, alle 12.30, in casa con la Fiorentina): le ragazze di Guarino devono vincere per sperare ancora in un piazzamento in zona Champions. Milan, invece, a caccia del settebello. La squadra di Corti, oggi alle 12.30 in trasferta contro Pomigliano, punta a continuare la striscia di sei vittorie di fila inaugurata il 14 febbraio con la Sampdoria. Le rossonere comandano la poule salvezza a +7 dal Como.L.M.