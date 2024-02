Serie a femminile. Milan, tris alla Samp. Inter ko con la Juve. E sabato c’è il derby

Penultima giornata della regular season del campionato serie A femminile che ha sorriso al Milan del tecnico Davide Corti: 3-1 in casa della Sampdoria per avvicinarsi al meglio al derby meneghino di sabato. Abbandonato il sogno Poule Scudetto il Diavolo ha subìto gol dopo nemmeno 10 minuti di gioco (Tarenzi) ma si è imposto grazie alla doppietta di Dompig e all’acuto di Rubio: la squadra si assesta a quota 18 punti, raggiungendo le dirette avversarie di giornata. Ora testa alla preparazione della stracittadina prima di iniziare la seconda fase stagionale nella Poule Salvezza.

Reduci dal ko di misura in casa del Sassuolo, che ha chiuso la chance di un piazzamento per la Champions, le ragazze di Corti hanno dimostrato di sapersi prontamente riscattare. Sull’altra sponda del Naviglio, invece, l’Inter di Rita Guarino perde la sfida con la Juventus in un quarto d’ora, a causa della doppia combinazione tra Garbino ed Echegini: due assist della prima, due centri della seconda (7’ e 14’). Le nerazzurre restano comunque quarte vista la sconfittadi martedì del Sassuolo (0-3 con la Roma) che tiene i neroverdi a -3.

Il.Ch.