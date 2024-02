Serie a femminile. Torna Milan-Inter. Domani al Vismara la stracittadina chiude la prima fase

L’ultima giornata della prima fase di campionato è pronta a regalare emozioni e spettacolo: domani alle ore 17, infatti, andrà in scena al Puma House of Football l’attesissimo derby meneghino tra le rossonere di Corti e l’Inter di Guarino. "È una partita importante e ci faremo trovare pronte", la promessa dell’allenatrice nerazzurra, reduce dal ko casalingo contro la Juventus. Dopo la stracittadina di domani le strade delle due milanesi si separeranno: il Diavolo, infatti, proseguirà il suo campionato nella Poule salvezza mentre l’Inter affronterà Roma, Juventus, Fiorentina e Sassuolo nel gruppo Scudetto. Ma onorare al meglio l’appuntamento finale della regular season è un obbligo, soprattutto perché il derby è sempre un evento capace di richiamare a sé il pubblico delle grandi occasioni: "È una sfida che ha bisogno di una preparazione diversa perché tutte le ragazze la sentono dentro a prescindere. Parleremo del risultato dell’andata, in cui ha vinto l’Inter 1-0 con un po’ di rammarico, perché ci siamo trovate spesso davanti alla porta e non siamo riuscite neanche a pareggiare. Oggi siamo in una posizione mentale e fisica diversa, ci teniamo a fare i 3 punti: sarà una partita molto bella da vivere", l’analisi del tecnico Davide Corti. I.C.