SERIE A. Oggi gli anticipi e i posticipi, ipotesi 22 aprile per il derby di Milano Il derby Milan-Inter potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri. La Lega ha posticipato la comunicazione degli anticipi e posticipi in segno di rispetto per la scomparsa di Joe Barone. Il Milan chiede lo spostamento del derby per il ritorno dei quarti di Euroleague.