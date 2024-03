Basket, Serie A: la Virtus batte Milano e la capolista Brescia torna al successo

Bologna, 10 marzo 2024 – I fari del ventiduesimo turno del campionato di Serie A di basket – inaugurato dal successo ottenuto da Treviso contro Reggio Emilia nell’anticipo del sabato – erano tutti puntati sulla supersfida della Segafredo Arena tra la Virtus Bologna padrona di casa e l’EA7 Emporio Armani Milano: a prendersi i due punti con una grande prova di forza sono stati i bianconeri, che si sono imposti per 84-75 sui meneghini. Bologna, che si è resa protagonista anche di un’eccellente prestazione balistica (17/34 nel tiro da tre punti), ha comandato le operazioni sin dalle prime battute di gara, accelerando nel secondo quarto, in cui è salito in cattedra capitan Marco Belinelli che – con tre triple e 11 punti ravvicinati (ha chiuso a quota 17 punti in poco più di 18' giocati e con un notevole 5/7 dall’arco dei 6.75 metri) – ha lanciato la fuga dei suoi. Nella sua corsa, la Virtus ha poi toccato il massimo vantaggio sul +16 e ha saputo resistere alla rimonta di nervi dell’Olimpia (orfana di Shields, Tonut e Baron che sarà out per il resto della stagione), che non è riuscita a spingersi oltre il -6 nei minuti finali. Oltre a Belinelli, in grande spolvero sul fronte felsineo anche Iffe Lundberg con 16 punti, Awudu Abass con 11 e Daniel Hackett, autore di due triple pesantissime nel quarto quarto.

Quello ottenuto da Bologna è un successo dalla molteplice valenza: oltre ad aver ribaltato la differenza canestri, infatti, la Segafredo si è presa il secondo posto in solitaria, anche in virtù del ko patito in casa da Venezia contro Sassari, capace di ottenere il secondo successo di fila sbancando il Taliercio 78-71: decisivo il parziale di 21-11 piazzato nei 10’ conclusivi dai sardi, sospinti dai 22 punti di Stephane Gombault.

In testa alla classifica è invece ripresa la corsa in solitaria della Germani Brescia, capace di imporsi per 89-78 in casa contro la Givova Scafati: anche in questo caso è stato decisivo il quarto periodo, nel quale i biancoblu hanno spaccato in due la partita con un parziale di 14-0. Sul fronte bresciano, in grande spolvero John Petrucelli con 18 punti e Semaj Christon con 14. In chiave playoff c’è poi da registrare l’importante squillo della Bertram Yachts Tortona, che ha fermato la corsa della GeVi Napoli battendola con un netto 97-72: straripante la prestazione dei piemontesi, capaci di mettere la pratica in discesa con il 21-11 di fine primo quarto, che ha lanciato una fuga a cui Napoli non ha saputo opporre resistenza. Ben sei i giocatori in doppia cifra in casa Bertram, guidati da Colbey Ross, autore di 15 punti. Tortona era reduce dal ko con l’Estra Pistoia che ha bissato il successo contro i piemontesi battendo 74-67 anche la Vanoli Cremona: i lombardi, che hanno pagato a carissimo prezzo il 3/30 nel tiro da tre punti, hanno perso contatto già dal secondo quarto, per poi cadere sotto i colpi di Charlie Moore (22 punti) e Jordon Varnado (19). Infine, in coda al gruppo, ci sono da registrare i ko della Happy Casa Brindisi, battuta 81-73 in casa di una Openjobmetis Varese guidata dai 19 punti del neoarrivato Hugo Besson, e della Carpegna Prosciutto Pesaro, che ha incassato un pesantissimo 109-82 in casa della Dolomiti Energia Trento di Kamar Baldwin (miglior realizzatore con 25 punti).