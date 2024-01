Serie B, 21° giornata: pari nel posticipo tra Bari e Ascoli, come cambia la classifica

Milano, 21 gennaio 2024 - Si chiude la ventunesima giornata di Serie B con il posticipo dello stadio Del Duca tra Ascoli e Bari. Partita dai due volti, con la squadra ospite che nel primo tempo domina letteralmente la partita e si porta sullo 0-2 dopo appena venti minuti. Ma nella ripresa è tutto un altro Ascoli che esce molto più aggressivo e con la doppietta di Pedro Mendes riesce a riprendere gli ospiti. Ascoli che sale a +2 dallo Spezia penultimo, mentre il Bari trova il terzo pareggio nelle ultime cinque giornate. Andiamo a ripercorrere la partita e poi vediamo come è cambiata la classifica.

Pedro Mendes sale in cattedra nel secondo tempo e l'Ascoli pareggia col Bari

Nel posticipo domenicale il Bari parte con le marce alte, intenzionato a indirizzare sui binari giusti il match sin dalle prime battute. Passano 10 minuti e arriva il primo episodio: contatto tra Falasco ed Edjouma, revisione al Var e calcio di rigore per la squadra di Marino. Sul dischetto non trema Sibilli che fa 0-1. Passano altri dieci minuti e Nasti imbuca per Kallon che corre e serve Edjouma in area, il centrocampista è bravo a inserirsi e trovare il primo gol in Serie B. I padroni di casa sono inermi per tutto il primo tempo e riescono a evitare il tracollo. Nel secondo tempo però qualcosa cambia. Serve un guizzo, serve un colpo, serve Pedro Mendes. Al 55' Brenno si supera due volte, poi sull'altra metà campo Nasti va vicino al gol che avrebbe chiuso i conti e alla fine al 70' arriva il primo dei due gol del portoghese. Calcio di rigore per fallo ai danni di D'Uffizi di Pucino e trasformazione perfetta di Pedro Mendes. Il ritmo ora lo controlla l'Ascoli che, spinto anch dal suo pubblico che ha ripreso fiducia, si fa sempre vedere dalle parti di Brenno. All'ottantesimo D'Uffizi ci prova dalla distanza, la palla carambola su Nestorovski e Vicari che se la contendono, poi ci arriva Pedro Mendes che con l'istinto da bomber riesce a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto e segna il 2-2. L'Ascoli regge nel finale, il Bari si accontenta nonostante tutto del punto e finisce così il match

La classifica dopo ventuno giornate

1- Parma 45 2- Como 39 3- Cremonese 38 4- Venezia 38 5- Cittadella 36 6- Palermo 35 7- Catanzaro 33 8- Brescia 29 9- Modena 28 10- Bari 27 11- Pisa 26 12- Reggiana 24 13- Sudtirol 24 14- Cosenza 24 15- Sampdoria 23 16- Ternana 21 17- Lecco 20 18- Ascoli 19 19- Spezia 17 20- Feralpi Salò 17