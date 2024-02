Serie B, 23° giornata: il Sudtirol passa ad Ascoli, vediamo come cambia la classifica

Milano, 4 febbraio 2024 - La ventitreesima giornata di Serie B si è chiusa con il match del Del Duca che ha visto i padroni di casa dell'Ascoli perdere 1-2 contro il Sudtirol. In quello che era un vero e proprio scontro diretto per mantenere la categoria, la squadra di Valente è riuscita a passare grazie al gol partita di Masiello al minuto 78. Con questo successo il Sudtirol si allontana dalla zona playout e va a pari punti con il Bari, che sta provando a far sbarcare in Puglia mister Cannavaro, la Sampdoria e il Pisa. Si interrompe la striscia di risultati utili per Castori che, nonostante questo scivolone, sta facendo un buon lavoro sulla panchina dei marchigiani. Ripercorriamo il match e vediamo la classifica dopo 23 giornate.

La decide Masiello al 78, lo scontro salvezza è del Sudtirol

Primo tempo giocato ad alta intensità, ma senza vere e proprie occasioni da gol, le due squadre conoscono l'importanza della partita e sono molto attente. Il primo squillo del match è, di fatto, il primo gol: all'ultimo dei cinque minuti di recupero Casiraghi vede Davi in mezzo all'area, quest'ultimo è bravo a tenere la testa alta e servire Tait che da pochi passi fa 0-1. Proteste dei giocatori ascolani che chiedevano un tocco di mano di Scaglia in area poco prima del gol, ma il Var non interviene e Di Marco convalida la rete. In apertura di ripresa cresce l'Ascoli con Streng di testa che la mette fuori di poco. Grande pressione degli uomini di Castori che al 56' trovano il gol del pareggio, o meglio l'autogol del pareggio. Arrigoni butta via la palla, D'Uffizi calcia dritto in porta, Poluzzi respinge ma c'è Tait che si trova in traiettoria e la manda nella propria porta. Tait fa e disfa, al Del Duca è 1-1. Ancora Ascoli al 60' e ancora Streng di testa che impegna Poluzzi che si salva in angolo. Nel momento migliore dei padroni di casa arriva però la doccia fredda: al minuto 78 Masiello porta via palla a Rodriguez, scambia con Casiraghi e batte il portiere. Nel forcing finale il Sudtirol si difende con le unghie e con i denti e l'Ascoli non riesce a trovare il gol del pareggio. Finisce 1-2 per il Sudtirol.

La classifica dopo 23 giornate

1- Parma 48 2- Cremonese 44 3- Como 42 4- Venezia 41 5- Palermo 39 6- Cittadella 36 7- Catanzaro 35 8- Modena 32 9- Brescia 32 10- Reggiana 29 11- Cosenza 28 12- Bari 27 13- Pisa 27 14- Sampdoria 27 15- Sudtirol 27 16- Ascoli 22 17- Ternana 21 18- Feralpisalò 21 19- Spezia 21 20- Lecco 20