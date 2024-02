Serie B, 26° giornata: pari tra Modena e Spezia, come cambia la classifica

Milano, 25 febbraio 2024 - Va in archivio la ventiseiesima giornata di Serie B con il pareggio tra Modena e Spezia per 0-0. Per i padroni di casa si tratta del quarto pari di fila, per gli aquilotti è un punto d'oro visto che hanno dovuto giocare per quasi settanta minuti con un uomo in meno. In apertura molto meglio i canarini che vanno vicini al gol prima con il colpo di testa di Palumbo, poi la bella combinazione tra Gerli e Ponsi, si chiude con un nulla di fatto grazie al preziosissimo intervento di Nikolaou che in scivolata mura la conclusione a botta sicura dell'avversario. L'occasionissima dello Spezia arriva al 24' con la traversa centrata da calcio di punizione di Salvatore Esposito. Al 32' deve superarsi Zoet che evita il gol a Gliozzi dopo una bella girata di testa. Nell'arco di dieci minuti Gelashvili si fa ammonire due volte e lo Spezia rimane in 10 al 35' e il primo tempo si chiude con l'errore di Cauz che da buona posizione manda alto. Nel secondo tempo da segnalare il salvataggio in extremis di Hristov di testa che evita a Gliozzi di segnare e le due belle parate di Zoet: prima su Oukhadda che aveva trovato l'angolino, poi a poco dalla fine su Abiuso. Tra Modena e Spezia finisce senza reti.

Tutti i risultati della 26° giornata

Cosenza 1-2 Sampdoria

FeralpiSalò 0-1 Ascoli

Brescia 0-0 Reggiana

Cremonese 2-2 Palermo

Cittadella 1-2 Catanzaro

Sudtirol 1-0 Bari

Como 1-1 Parma

Pisa 1-2 Venezia

Ternana 0-0 Lecco

Modena 0-0 Spezia

La classifica dopo 26 giornate

1- Parma 55 2- Venezia 48 3- Cremonese 47 4- Palermo 46 5- Como 46 6- Catanzaro 42 7- Cittadella 36 8- Modena 35 9- Brescia 34 10- Bari 33 11- Cosenza 32 12- Sudtirol 31 13- Reggiana 31 14- Sampdoria 31 15- Pisa 30 16- Ternana 26 17- Spezia 26 18- Ascoli 26 19- FeralpiSalò 21 20- Lecco 21