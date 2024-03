Serie B, 29esima giornata: Palermo e Venezia non sbagliano. Balle rimonta Samp

Milano, 11 marzo 2024 – Nelle ultime tre partite della ventinovesima giornata di Serie B, due giocate domenica e una questa sera, sono arrivate tre vittorie: il Venezia batte il Bari, il Palermo si libera del Lecco che ora è nella bufera dopo le parole del presidente di Nunno, e la Samp ha vinto contro l’Ascoli. Prima di ripercorrere i tre match e vedere come è cambiata la classifica, occorre fare chiarezza sulla situazione in casa Lecco. Dopo l’ennesima sconfitta il presidente Paolo Di Nunno ha detto che teme di “movimenti strani dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti” riferendosi alla possibilità dei suoi di vendere le partite. Parole che non sono andate giù a mister Aglietti, allo staff e ai giocatori. In un comunicato sono state respinte subito le accuse del presidente e tutti i membri della società si sono detti sconcertati nell’aver appreso tali illazioni. Seguiremo ulteriori sviluppi.

Il Venezia liquida il Bari

Dopo tre minuti al Penzo è già 1-0 Venezia con Gytkjaer che raccoglie l’assist di Svoboda. Al quarto d’ora, il copione si ripete: nuovo corner di Tessmann, sponda di Svoboda e tocco ravvicinato di Altare per il raddoppio. Sul finire della prima frazione il Bari accorcia: imbucata di Ricci per Puscas che scarica un bel destro a incrociare. Gli ospiti le provano tutte, ma al 90’ in contropiede chiude i conti il solito Pohjanpalo.

Il Palermo di misura sul Lecco

Il vantaggio della squadra di Corini arriva da calcio d’angolo al 36’: colpo di testa di Nedelcearu per il vantaggio rosanero. Pigliacelli salva il risultato su Inglese alla fine del primo tempo, mentre nella ripresa accade ben poco. Nella ripresa possibile rigore per il Palermo per un contatto ai danni di Brunori, ma il Var annulla tutto. Finisce 1-0 per i siciliani.

La Samp ribalta l’Ascoli

A Marassi il match si sblocca dopo 10 minuti con il gol di David Duris: Valzania sulla trequarti avanza e serve il compagno in area che ha tutto il tempo di mettersela sul sinistro e battere il portiere, complice anche la deviazione di Ghialardi. Primo tempo vivace, con Rodriguez che sfiora il raddoppio di testa e poi Kasami al 17’ si divora il pari non trovando il pallone su assist di Darboe. Stankovic salva la Samp al 34’: imbucata di Caligara per Rodriguez che a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare. Annullato poi un gol a Rodriguez al 38’: l’attaccante era in fuorigioco quando è riuscito ad arrivare sul pallone di Duris. La rete del pari arriva al 77’ con Esposito che cerca De Luca in area, ma arriva prima Kasami che fa 1-1. All’84’ si completa la rimonta con Barreca che mette in mezzo e trova De Luca che di coscia fa 2-1.

La classifica dopo 28 giornate

1) Parma 62

2) Cremonese 56

3) Venezia 54

4) Como 52

5) Palermo 49

6) Catanzaro 48

7) Brescia 38

8) Pisa 37

9) Sampdoria 37

10) Cittadella 37

11) Reggiana 36

12) Modena 36

13) Sudtirol 35

14) Cosenza 34

15) Bari 34

16) Spezia 30

17) Ternana 29

18) Ascoli 28

19) FeralpiSalò 27

20) Lecco 21