Serie B, 30esima giornata: l'Ascoli strapazza il Lecco, come cambia la classifica

Milano, 18 marzo 2024 – La trentesima giornata di Serie B è andata in archivio con il posticipo salvezza tra l’Ascoli e il Lecco. Un match caratterizzato dalle polemiche delle due tifoserie per le annate complicate che stanno vivendo queste due squadre: la curva marchigiana è stata in silenzio per cinque minuti con tanto di striscione «5 minuti per farvi capire che il vostro tempo sta per finire», mentre i quasi duecento tifosi arrivati da Lecco hanno esposto la frase «società senza dignità, solo per la maglia solo per la città». Tornando al calcio giocato, parte meglio la squadra ospite con il rigore trasformato da Lepore al quarto d'ora, dopo un tocco di braccio di Zedadka e una lunga revisione al Var. La reazione del Picchio è immediata con Rodriguez che viene atterrato in area da Ierardi e dagli undici metri Caligara rimette tutto in parità. Altro giro, altro rigore: poco prima della pausa ancora penalty per l'Ascoli e altra rete di Caligara che spiazza Melgrati. Nella ripresa il Lecco ha la necessità di spingersi più avanti e lì l'Ascoli sfrutta al meglio i varchi che si creano in difesa, soprattutto quando la squadra di Carrera può correre in contropiede. Buso ci prova da pochi passi, ma l'Ascoli si salva. Anche Crociata e Guglielmotti tentano di raddrizzare la partita, ma non è cosa. Poi, in uno dei migliori momenti del Lecco, Bellusci sfrutta una respinta e spedisce il sinistro all’incrocio dei pali trovando una rete bellissima e che, di fatto, chiude i giochi. A quattro dalla fine c'è spazio anche per il gol di Duris che fissa il punteggio sul 4-1. Successo che permette ai padroni di casa di salire a quota 31 in classifica, al 17° posto al pari dello Spezia, mentre il Lecco resta inchiodato in fondo alla classifica a -6 dalla FeralpiSalò penultima.

La classifica dopo 30 giornate

1) Parma 65

2) Venezia 57

3) Cremonese 56

4) Como 55

5) Palermo 49

6) Catanzaro 49

7) Sampdoria 40

8) Brescia 39

9) Sudtirol 38

10) Cittadella 38

11) Pisa 37

12) Reggiana 37

13) Modena 37

14) Cosenza 34

15) Bari 34

16) Ternana 32

17) Ascoli 31

18) Spezia 31

19) FeralpiSalò 27

20) Lecco 21