Serie B, 32esima giornata: Cremonese corsara a Bari, pari Parma e Samp, ok Como

Milano, 6 aprile 2024 – Trentaduesima giornata di Serie B che ha già regalato nove verdetti, tra l’anticipo di ieri Bari-Cremonese e le otto gare odierne. Il turno si chiuderà domani con il posticipo tra Ascoli e Venezia in programma alle 16:15. Nei match del sabato il Como vince a Catanzaro e va a -5 dal Parma, fermato sullo 0-0 dal Sudtirol. Pari anche nel match salvezza tra Spezia e Lecco. Ripercorriamo tutte le gare della giornata.

La Cremo torna a vincere, è crisi Bari

Nell’anticipo della 32esima giornata la squadra ospite passa dopo un minuto grazie alla sfortunata autorete di Maiello che devia nella propria posta un cross di Sernicola. La squadra di Stroppa continua ad attaccare cercando il raddoppio, che arriva nella ripresa con Tsadjout che se ne va sulla corsia di sinistra, trova Collocolo che deve solo spingere il pallone in porta. In pieno recupero il Bari prova ad accorciare le distanze con Edjouma, ma è troppo tardi: finisce 1-2 al San Nicola.

Il Brescia ne fa tre al Pisa

Primo tempo non splendido in Lombardia, con le due squadre che hanno poche occasioni. Il match si sblocca al 37’ con Bianchi che serve Moncini e il suo sinistro è ben indirizzato. Al 54’ Bisoli fa una giocata splendida in solitaria e poi è bravo ad alzare la testa nel momento giusto per servire Bianchi che non sbaglia e raddoppia. La partita è già in cassaforte, ma c’è tempo per altri due gol nel recupero: al 90’ il tris lo firma ancora Moncini e poi c’è un rigore per il Pisa dopo il fallo di Van de Looi su Arena, penalty segnato da Torregrossa. Finisce 3-1 per la squadra di Maran.

Alla Feralpi non basta La Mantia, pari con il Cosenza

Pronti, via e subito Mazzocchi si fa vedere dalle parti della porta avversaria, ma il suo tiro termina alto. Dopo venti minuti la sbloccano i padroni di casa con l’ex La Mantia che vola in cielo e di testa batte Micai. Passano però sei minuti che Tutino fa una cosa meravigliosa: cross di Marras, mezza rovesciata del classe ’96 e 1-1. A inizio secondo tempo mano di Gyamfi in area, Var e calcio di rigore per la Feralpi. Dal dischetto La Mantia sbaglia, Letizia segna su ribattuta ma il rigore deve essere ribattuto. Nella seconda chance l’attaccante batte Micai e riporta avanti i suoi. Ci pensa il neo entrato Antonucci al 73’ a ristabilire la parità dopo un bel contropiede. Nel finale si supera due volte Micai prima su Tonetto e poi su Compagnon. Finisce 2-2, primo punto da Viali sulla panchina dei calabresi.

Il Sudtirol ferma il Parma

Partono forte gli emiliani con la traversa di Valentin Mihaila al 9’, mentre i padroni di casa rispondono con un colpo di testa velleitario di Tait su angolo. Poche occasioni, il Sudtirol è compatto e rende la vita molto complicata alla capolista. Ci provano Man, Bernabé e Bonny, ma Poluzzi è reattivo. Finisce 0-0 tra Sudtirol e Parma.

Ternana e Modena si spartiscono un punto a testa

Non un sabato da ricordare per quanto riguarda lo spettacolo al Liberati. Primo tempo con ritmi compassati e pochi tiri verso la porta veramente pericolosi. Nella ripresa Abiuso ha una buona occasione da posizione favorevole, ma spara altissimo. I padroni di casa rispondono con Raimondo a un quarto d’ora dalla fine, ma nulla di fatto. Nel recupero Iannarilli prima e poi Dalle Mura salvano il risultato. Finisce 0-0 tra Ternana e Modena.

Melgrati conquista un punto alla prima col Lecco, pari contro lo Spezia

Per il fanalino di coda Lecco le cose non partono col piede giusto nel match salvezza: minuto 12, Hristov stacca sulla punizione di Esposito e porta avanti lo Spezia. I liguri si fanno vedere con Verde e, ancora, Hristov. Al 41’ però arriva il pari: Zoet non preciso sul tiro a giro di Buso. Al 65’ Sersanti si fa ammonire la seconda volta e lascia i suoi in dieci, All’80’ palo di Esposito e gara che termina 1-1.

Il Cittadella passa a Reggio

Partita che si accende nell’ultimo quarto d’ora al Mapei. Dopo tanti errori della squadra di Nesta (i suoi ragazzi calciano in porta oltre 20 volte, ma senza mai trovare il gol), al 65’ Pandolfi stappa il match grazie anche a un non precisissimo Satalino. Poi al 78’ raddoppia Branca su assist proprio di Pandolfi. Finisce 0-2 per il Cittadella.

Il Como vince a Catanzaro e accorcia sul Parma

Al contrario di altre sfide della giornata, ritmi subito alti e match divertente tra Catanzaro e Como. Al 20’ tunnel di Vandeputte su Iovine, destro forte sul primo palo, deviazione fortuita di Goldaniga e vantaggio dei padroni di casa. Il Como reagisce e prende in mano il pallino del gioco: palo di Cutrone subito dopo e poi parità al minuto 62’ con Gabrielloni che di testa anticipa tutti. Passano cinque giri d’orologio e Da Cunha la ribalta. Nel finale Antonini pareggia per il Catanzaro, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Vince il Como 1-2.

Pari tra Palermo e Sampdoria

Succede tutto in meno di dieci minuti al Barbera: il classe 2006 Leoni la sblocca per gli ospiti, ma quattro minuti dopo Ghilardi atterra Brunori in area e calcio di rigore trasformato proprio dal capitano locale. Si ribalta il lato del campo e al 27’ Segre gira di testa per Mancuso che da sotto porta fa 2-1. La Sampdoria non accusa mentalmente il gol e cerca il pari che arriva nel secondo tempo con un golasso di Darboe da fuori area. Al 78’ il palo ferma Di Mariano e il Palermo che, dunque, pareggia 2-2 con la Sampdoria.