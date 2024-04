Serie B, 33esima giornata: il Venezia batte il Brescia, come cambia la classifica

Venezia, 14 aprile 2024 – Tra scatti playoff, una lotta per la permanenza a dir poco avvincente e il duo Parma e Como che si danno battaglia per il primo posto, le ultime cinque giornate di Serie B si prospettano di fuoco. Lo si è visto già in questo 33esimo turno, che si è chiuso questo pomeriggio con il 2-0 nel match del Penzo tra Venezia e Brescia. Ripercorriamo la partita e vediamo come cambia la classifica.

Doppietta di Tessmann e il Venezia prende i tre punti

Bei ritmi in avvio nel big match tra i lagunari e le rondinelle al Penzo. Al 15’ Busio cerca e trova Gytkjaer che gira di destro e colpisce l’incrocio dei pali. Pressa il Venezia che passa poco dopo la grande occasione: angolo di Bjarkason, respinge Lezzerini e Tessmann calcia un destro fortissimo all’angolino. Si va negli spogliatoi con il vantaggio degli arancioneroverdi. Nel secondo tempo il pallino del gioco lo ha sempre in mano la squadra di casa che flirta con il raddoppio con Ellertsson, ben servito da Bjarkason, ma Lezzerini dice no con un grande intervento. Al 70’ protagonista di nuovo Tessmann che da pochi passa alla porta calcia altissimo e si divora il 2-0. Negli ultimi minuti gli uomini di Maran provano a spingersi in avanti con più effettivi e a cinque dalla fine Moncini rovescia e va vicinissimo all’eurogol del pari. Al 90’ si chiude il match con un gol che parte ancora una volta da una situazione di calcio d’angolo e chiuso, nuovamente, da Tessmann che firma la doppietta e mette in ghiaccio la gara.

La classifica dopo 33 giornate

1) Parma 69 2) Como 64 3) Venezia 61 4) Cremonese 59 5) Catanzaro 55 6) Palermo 51 7) Brescia 45 8) Sampdoria 44 9) Pisa 43 10) Cittadella 43 11) Sudtirol 42 12) Reggiana 40 13) Modena 39 14) Cosenza 36 15) Ternana 36 16) Bari 35 17) Spezia 35 18) Ascoli 33 19) FeralpiSalò 31 20) Lecco 26