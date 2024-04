Serie B, 34esima giornata: poker Cosenza, Como accorcia, tanti pari

Milano, 20 aprile 2024 – Turno di Serie B spalmato solo su venerdì e sabato che, dunque, si è concluso questo pomeriggio. Dopo la grande vittoria del Cosenza al Mapei, nella giornata di oggi sono arrivati ben sette pareggi, tra cui quello di Ascoli e Modena con i marchigiani che hanno sbagliato un rigore, mentre sfilza di 0-0 nelle partite delle 16:15. Ripercorriamo tutti i match e vediamo la classifica a 4 giornate dal termine.

Che Cosenza: a Reggio non c’è partita, è 0-4

Pronti, via e dopo poco più di cinque minuti gli ospiti sono in vantaggio capitalizzando la prima vera occasione da gol: cross di Tutino, D’Orazio svetta di testa e batte Satalino. Si cambia porta e Pieragnolo va vicini al pari, ma manca di poco la porta. Ritmi piuttosto bassi, fino a quando non entra in partita il solito Gennaro Tutino: prima centra il palo, poi al 43’ a giro fa 0-2. Nella ripresa la squadra di Nesta è sempre in balia degli ospiti che all’81’ fanno 0-3 con Forte che, otto minuti più tardi, cala il poker con una conclusione deviata da Marcandalli.

Palermo e Parma chiudono senza reti

Una gara molto bloccata al Barbera nella prima frazione, dove c’è da segnalare solo la parata di Chichizola su Mancuso. Nella ripresa si fa vedere Mihaila 51’ che da fuori alza un po’ troppo la conclusione, poi anche Charpentier va vicino al gol. Non tanto da segnalare, con i rosanero che portano via un punto importante.

Bisoli fa un punto all’esordio contro l’Ascoli

Con il neo allenatore Bisoli al posto di Bianco, il Modena va ad Ascoli. La prima occasione della partita è per Strizzolo, ma Vasquez c’è. Poi Zedadka salva il risultato intervenendo sula linea di porta. Ancora lui protagonista al 30’, viene infatti atterrato da Rizzo e si procura un rigore che però viene sbagliato da Nestorowski. Nella ripresa ritmi molto più compassati, poche occasioni tranne il tiro di Battistella e quello di Bozhanaj. Finisce 0-0 tra Ascoli e Modena.

Puscas risponde a Calabresi, pari tra Bari e Pisa

Dopo tre minuti è già vantaggio Pisa al San Nicola: Barbieri per Calabresi che da fuori calcia splendidamente e segna. Moreo e Puscas hanno una occasione a testa prima della fine del primo tempo. A inizio ripresa paratone di Nicolas su Sibilli. Al 55’ calcio di rigore per i padroni di casa per fallo di mano dell’autore del gol Calabresi: dal dischetto non trema Puscas che fa 1-1. Non tante occasioni fino a quattro dalla fine quando Nicolas è chiamato a un altro miracolo, questa volta su Nasti. Finisce in parità tra Bari e Pisa.

Due gol annullati a Luperini, Brescia e Ternana pareggiano

Il primo squillo della gara è al 29’ con Luperini che segna sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma il Var annulla tutto perché il pallone non ha davvero superato la riga. Le Rondinelle gestiscono il ritmo partita, ma oltre al possesso palla creano poco là davanti. Nel secondo tempo, al 68’ Dionisi da angolo centra la traversa di testa, poi nove minuti più tardi ci riprova ma centra ancora una volta il legno. Sugli sviluppi del palo di Dionisi ancora Luperini manda in porta, ma c’era fuorigioco e dunque tutto annullato di nuovo. Nel finale Vitali salva su Jallow e la gara finisce 0-0.

Manita del Como alla FeralpiSalò

Al Garilli si gioca a ritmi altissimi. Sbloccano subito la gara i padroni di casa con la ripartenza di Felici che segna al 16’. Passan cinque minuti e Cutrone pareggia i conti sull’assist di Gabielloni sugli sviluppi di angolo. Al 31’ la ribalta Barba di testa e ancora da calcio d’angolo. Al 39’ lo fa bellissimo Cutrone: cross di Strefezza, Cutrone di testa prende la traversa ma sulla respinta in mezza rovesciata fa 1-3. Prima dell’intervallo c’è anche tempo per il 2-3 targato Zennaro. Nella ripresa arriva un altro eurogol, questa volta lo firma Strefezza: da fuori area calcia benissimo e si inventa una traiettoria imparabile. Il quinto gol arriva nel finale, sempre da molto lontano, con Braunoder che segna il primo gol in Italia. Finisce 2-5 per il Como in casa della FeralpiSalò.

Pari a reti bianche nel derby ligure

Nei primi quarantacinque minuti lo Spezia è molto più attivo della Samp, con Verde, Cassata, Elia e Kouda che mettono in seria difficoltà la difesa blucerchiata e, in particolare, Stankovic che tira giù la saracinesca e tiene il match in parità. Nella ripresa arriva la prima occasione della Sampdoria con un tiro di Darboe dal limite che viene deviato in angolo. Poi ancora Spezia con Kouda che manca un paio di volte l’appuntamento con il gol, al 71’ poi Verde libera un sinistro insidioso da fuori area che esce di poco. All’84’ avrebbe segnato lo Spezia grazie al furto di Di Serio su Ghilardi che davanti a Stankovic segna, ma c’era fuorigioco e dunque rete annullata. Finisce senza reti il derby.

Non si smuove la classifica di Catanzaro e Cremonese, è 0-0

Tempo di cominciare che c’è subito una grance chance per la Cremo con Johnsen che gira al volo e per poco non trova il gran gol. Si va dall’altra parte e Vandeputte va da solo e va vicino al vantaggio. Poco prima della mezz’ora doppia occasione: prima Fulignati si supera su Pickel, poi Ambrosino si fa metà campo palla al piede e pecca di freddezza sul tiro, complice anche la stanchezza. Prima della pausa Johnsen col destro a giro non riesce a segnare. In apertura di secondo tempo cross di Castagnetti che diventa un tiro e si stampa contro la traversa. Al 60’ la squadra di Vivarini riparte bene con Vandeputte che tocca per Biasci che calcia sicuro, ma il tiro viene respinto. Un quarto d’ora più tardi caos nella difesa ospite, con Iemmello che raccoglie una palla vagante, Saro esce e lascia la porta vuota, ma ci pensa Antov a buttarla via sulla riga. Altre due occasioni per i padroni di casa negli ultimi dieci minuti: all’82 palo di Vandeputte, ma era in fuorigioco, poi al 90’ Stoppa si libera e col destro calcia fuori di pochissimo. La gara finisce senza reti.

Al Druso partita dai due volti che termina in parità tra Sudtirol e Cittadella

Nel primo tempo bei ritmi a Bolzano, con Pittarello che al 3’ stampa una conclusione sulla traversa che, come effetto, sveglia Sudtirol che reagisce e si fa vedere più volte dalle parti di Kastrati. In particolare, la punizione nel recupero di Casiraghi mette in difficoltà il portiere ospite. Nella ripresa però molte meno occasioni e, quindi, meno spettacolo. L’unica nota alta è l’intervento difensivo di Masiello al minuto 87 che, dopo essersi perso Pandolfi, lo recupera e in scivolata evita l’uno contro uno contro il portiere dell’attaccante. Tra Sudtirol e Cittadella termina 0-0.

Il Venezia rimonta il Lecco e porta a casa 3 punti

Servono venti minuti per vedere il primo gol della partita e porta la firma di Buso: lancio di Caporale, Buso stoppa e salta Svoboda, va sul centro e col destro batte Joronen. Al 37’ risponde il Venezia da angolo con Busio che mette alla prova Melgrati. Il Lecco sfiora il raddoppio prima della fine del primo tempo con Novacovich che davanti a Joronen manda a lato dopo un brutto retropassaggio di Pohjanpalo. Nella ripresa subito due occasioni, una per parte: Busio di testa su cross di Tessmann e, di la, Buso che si fa parare la conclusione. Il Venezia, in due minuti, ribalta la partita: al 58’ corner di Pierini, brutta uscita di Melgrati e c’è il solito Pohjanpalo a mettere dentro, tempo di riportare la palla a centrocampo che Altare lascia lì per Busio al limite che batte Melgrati con un bel rasoterra. Il Lecco si trova a rincorrere e, una volta arrivati all’81’, anche sotto di un uomo: espulso Celjak per fallo da ultimo uomo su Gytkjaer. Il Venezia controlla nel finale e va vicina al tris, ma alla fine finisce 1-2 per gli arancioneroverdi.

La classifica dopo 34 giornata

1) Parma 70

2) Como 67

3) Venezia 64

4) Cremonese 60

5) Catanzaro 56

6) Palermo 52

7) Brescia 46

8) Sampdoria 45

9) Pisa 44

10) Cittadella 44

11) Sudtirol 43

12) Modena 40

13) Reggina 40

14) Cosenza 39

15) Ternana 37

16) Bari 36

17) Spezia 36

18) Ascoli 34

19) FeralpiSalò 31

20) Lecco 26