Serie B, 35esima giornata: il Venezia ribalta la Cremonese, rimonta e pari per il Pisa

Milano, 26 aprile 2024 – Anticipi della trentacinquesima giornata della Serie B che vanno a interessare le parti alte della classifica. Il Catanzaro va avanti di due reti a Pisa, ma si fa rimontare portando a casa un punto, mantenendosi al quinto posto e avvicinandosi alla Cremonese. I lombardi, infatti, hanno perso nella sfida contro il Venezia che, grazie a questi tre punti, aggancia al secondo posto il Como che giocherà domani. Ripercorriamo i due match.

In cinque minuti il Pisa rimonta e pareggia col Catanzaro

In Toscana ci sono in palio tre punti importanti per la corsa playoff: la squadra di Aquilani è a -1 dall’ottavo posto, mentre gli ospiti cercano di avere il miglior piazzamento possibile per la postseason. Pronti, via e subito in avanti il Catanzaro con Pontisso: da calcio d’angolo Vandeputte mette sul secondo palo per il mediano che scarica il destro dritto in posta. Schema perfettamente riuscito dalla squadra di Vivarini. Risponde il Pisa al 12’ con D’Alessandro che supera Fulignati in uscita con un tocco di prima, ma la palla esce di poco. Molto attivo Beruatto che prima impegna Fulignati e poi fa un bel dribbling sulla corsia ma non riesce a crossare. Due minuti di fuoco: Scognamillo sbaglia tutto e regala, nel retropassaggio, la palla a Valoti che però non controlla. Poi Barbieri va vicino al pari, ma la deviazione di Scognamillo è decisiva e, subito dopo, Arena a giro chiama all’intervento Fulignati. Si riprende con la traversa di Bonfanti che, ben pescato da Arena, stampa il destro sul legno. Raddoppia il Catanzaro al 63’ con Ambrosino che, in contropiede, coglie l’assistenza di Vandeputte e davanti a Nicolas non sbaglia. Il Pisa reagisce e dopo dieci minuti accorcia da angolo con un bello stacco di testa di Moreo che è stato dimenticato dalla difesa ospite. All’81’ arriva il pareggio con Marius Marin che dal limite dell’area calcia forte, Pompetti è sulla traiettoria e devia la palla che si infila sotto al sette. A tre dalla fine Moreo va vicino al 3-2 con un colpo di testa, ma Fulignati para. Finisce 2-2 tra Pisa e Catanzaro.

La Cremonese va avanti, ma il Venezia la ribalta e vince

La sfida del Penzo tra la terza e la quarta forza della Serie B si sblocca al minuto 24 con Collocolo che crossa in mezzo, Pickel fa da sponda e Vazquez prende il tempo alla difesa e col sinistro manda avanti gli ospiti. Prova a sedare il ritmo la Cremonese, che aumenta il fraseggio e cerca di stanare la difesa arancioneroverde. Non tantissime occasioni nel primo tempo, che termina 0-1. I secondi 45 minuti si aprono con la rete del pareggio di Gytkjaer che, servito da Pohjanpalo, dal limite lascia partire un rasoterra che batte Saro. Il Venezia crea di più e prima va vicina al vantaggio al 60’ con Pohjanpalo e poi con Bjarkason che deve fare i conti con un super intervento di Saro, poi ribalta il match al 76’ proprio con Bjarkason: filtrante di Busio per il compagno che salta anche il portiere e mette dentro. Spazi molto stretti per la Cremonese nel finale di gara, tanto possesso palla ma manca la zampata per pareggiare. L’occasionissima arriva all’ultimo minuto con Tsadjout che mette dentro un pallone forte e teso, Ciofani ci prova col tacco, Joronen risponde presente due volte e poi libera Sverko. Finisce 2-1 per il Venezia.