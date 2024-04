Serie B, 35esima giornata: Lecco in C, colpo Ascoli, Bari adesso è tosta

Milano, 28 aprile 2024 - Dopo i due anticipi di venerdì, nella giornata di ieri (sabato 27 aprile, ndr) si è conclusa la trentacinquesima giornata di Serie B. Dal Tardini è arrivato il primo verdetto dell'anno: poker del Parma che si avvicina alla A, mentre il Lecco è matematicamente in Serie C. Perde terreno il Como che non va oltre il pari a Marassi con la Sampdoria, un punto anche per Brescia e Spezia e Cittadella FeralpiSalò. Vince una gara fondamentale in chiave salvezza l'Ascoli a Terni, mentre il Bari ne prende 4 a Cosenza e adesso è in piena zona retrocessione. Ripercorriamo le sfide e vediamo come è cambiata la classifica.

Il Parma condanna il Lecco alla Serie C

Al Tardini non c'è partita, nonostante per gli uomini di Malgrati era una partita da tutto o niente. La gara si sblocca al 15' con Degli Innocenti che regala palla agli avversari, Bonny di tacco trova Bernabé e il fantasista del Parma batte il portiere di sinistro. Dopo sette minuti arriva anche il turno di Valentin Mihaila che, dopo la sponda di Delprato, col destro fa 2-0. Al 31' Bernabé fa doppietta e prima dell'intervallo rischia di calare subito il poker Bonny. Nella ripresa, salvo qualche tiro di Novakovich e Sersanti, il copione non cambia e all'88' arrotonda il risultato in contropiede Camara. Parma 4 Lecco 0, lombardi in Serie C.

Botteghin regala tre punti d'oro all'Ascoli

Al Liberati di Terni la gara è molto bloccata, la sfida si sente il peso dei punti in palio visto che entrambe le squadre si lottano la salvezza. Si gioca molto a centrocampo, tanti contrasti e gioco spezzettato. Dopo un primo tempo avaro di occasioni, al 51' Lucchesi impegna Vasquez, poi dopo venti minuti brivido con Casasola che centra la traversa. All'89' arriva l'episodio che decide il match: tirocross di Bellusci, deviazione di testa di Botteghin che al ritorno in campo dopo due mesi di infortunio fa 1-0. Vince l'Ascoli che sale a quota 37 a pari di Spezia e, proprio, della Ternana.

Il Modena di misura sul Sudtirol

Pronti, via e dopo tre giri di orologio Palumbo ha sui piedi la prima occasione della gara, ma il suo sinistro sfiora il palo ed esce. Dieci minuti dopo Casiraghi impegna Gagno, che è pronto anche sulla punzione seguente sempre del classe '93. Nel secondo tempo, con gli ospiti che hanno creato di più fino a questo momento, arriva il vantaggio del Modena targato Zaro che su angolo sblocca la gara. I canarini difendono il risultato e dopo tre mesi ritrovano il successo.

Le traverse negano i gol a Brescia e Spezia

Al Rigamonti tante occasioni ma nessun gol. A inizio gara i liguri si fanno vedere con Falcinelli e Vignali, ma non trovano la porta. Al 25' è il turno di Dickmann che però trova l'opposizione Mateju. Nel secondo tempo, al 60' Kouda va molto vicino alla rete. Poi le due traverse, una per parte, che negano la gioia del gol: all'84' è Bisoli a centrare il legno, mentre nel recupero Kouda a porta semivuota stampa il tiro sulla traversa. Finisce 0-0 tra Brescia e Spezia.

Un punto a testa tra Sampdoria e Como

Sfida d'alta quota a Marassi con la Samp che si lotta i playoff, mentre il Como vuole alimentare le sue chances di promozione diretta. Nel primo tempo protagonisti i portieri: da una parte Semper salva su Ghialrdi, dall'altra Stankovic restituisce il favore a Gabrielloni. La partita si sblocca al 66' con l'ex Milan e Liverpool Borini che è bravo a controllare e girarsi subito sul passaggio di Esposito e, col destro, manda avanti i blucerchiati. Reagisce subito però la squadra ospite che si riversa in avanti e a 10 minuti dal triplice fischio trova il pareggio con la zampata sottoporta di Patrick Cutrone. Finisce 1-1 tra Sampdoria e Como.

Pietrelli al 94' salva la FeralpiSalò

Al Tombolato partono con le marce alte i padroni di casa che dopo venti minuti vanno avanti con Carissoni che, dopo una mischia in area, controlla e batte Pizzignacco di sinistro. Continua a premere il Cittadella che, con Pittarello, sfiora il raddoppio. Nel secondo tempo il ritmo cala, la squadra di Gorini prova a gestire il ritmo, ma al 94' quando i giochi sembravano fatti Pietrelli riesce a regalare un punto alla Feralpi. Finisce 1-1.

Bari è notte fonda: il Cosenza ne fa 4

Non c'è quasi partita in Calabria, con i padroni di casa che passano avanti dopo cinque minuti grazie a Mazzocchi che, ben pescato da D'Orazio, da pochi passi fa 1-0. Passa un quarto d'ora e arriva il raddoppio con il solito Gennaro Tutino che sfrutta l'assist di Marras. Prima dell'intervallo prova a suonare la carica l'ex Nasti che accorcia le distanze, ma si scoprirà che è stato solo un lampo in un'altra giornata no della squadra pugliese. Nella ripresa ancora Nasti va vicino alla doppietta, ma il palo dice no. Poi arriva il tris del Cosenza con Calò su punizione e, dopo l'espulsione di Bellomo, arriva anche il poker di Forte. Ora il Bari è terzultimo a quota 36 punti.

La Reggiana vince a Palermo e si avvicina alla salvezza

Al Barbera Palermo e Reggiana si giocano punti per due obiettivi diversi: i rosanero per migliorare il loro piazzamento in vista playoff, gli ospiti per la salvezza. La sfida la sblocca Brunori con un gol dei suoi: lancio di Lucioni, stop al volo del centravanti che dribbla anche il portiere e poi a porta vuota fa 1-0. Nella ripresa reagisce la squadra di Nesta che in una decina di minuti ribalta la patita: al 52' punizione millimetrica di Portanova che fa pari, poi Melegoni va via sulla destra, crossa, Soleri devia di testa e arriva Rozzio che al volo di destro fa 1-2. Gli ospiti reggono nell'assedio finale del Palermo e portano via i tre punti.

La classifica dopo 35 giornate

1) Parma 73 2) Como 68 3) Venezia 67 4) Cremonese 60 5) Catanzaro 57 6) Palermo 52 7) Brescia 47 8) Sampdoria 46 9) Pisa 45 10) Cittadella 45 11) Sudtirol 43 12) Modena 43 13) Reggina 43 14) Cosenza 42 15) Ternana 37 16) Bari 37 17) Spezia 37 18) Bari 36 19) FeralpiSalò 32 20) Lecco 26 - RETROCESSO