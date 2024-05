Serie B, 38esima: Como in A e Venezia ai playoff, scende l'Ascoli, il Bari ai playout

Milano, 10 maggio 2024 - Una trentottesima giornata incredibile pone fine ufficialmente la stagione regolare della Serie B 2023/2024. Tra lacrime di gioia, come quelle del Como che torna in Serie A dopo 21 anni grazie alla rimonta dello Spezia contro il Venezia, fino a quelle amare dell'Ascoli che, nonostante la vittoria in casa col Pisa, scende in Serie C dato il successo del Bari a Brescia. La squadra pugliese esulta, ma dovrà comunque giocare i playout contro la Ternana per mantenere la categoria. Ripercorriamo tutti e dieci i match di questa giornata, vediamo la classifica finale e gli accoppiamenti per playoff e playout.

Sibilli e Di Cesare mandano il Bari ai Playout

Il Bari si gioca i playout contro il Brescia, in un San Nicola caldissimo. Pronti, via e dopo tre munti Ricci ci prova dalla distanza, i padroni di casa partono subito con le marce alte contro le Rondinelle che hanno già la testa ai playoff. Al 25' avanti i padroni di casa con Sibilli che batte Lezzerini con una sorta di tiro-cross. Nessun'altra occasione degna di nota fino a fine primo tempo. Nella ripresa raddoppia al 58' Di Cesare, con il Bari che poi continua a dettare il ritmo della partita e va vicino al tris con Sibilli che centra il palo. Finisce 2-0 per il Bari che va ai playout contro la Ternana.

Bonny risponde a Portanova, pari tra Reggiana e Parma

Al Mapei partita tra due squadre che hanno già chiuso la loro stagione. Ritmi molto tranquilli, al 25' Portanova dal limite dell'area si libera di un difensore con un tunnel e poi lascia andare benissimo la gamba per un tiro a giro che si infila sul palo lontano. La risposta della dei ducali tarda ad arrivare, ma nel secondo tempo (al 58' per la precisione) Fiamozzi stende Ansaldi in area di rigore, penalty per gli ospiti che vanno a segno con Bonny. Finisce 1-1 tra Reggiana e Parma.

Il Modena chiude la stagione vincendo, ko il Lecco

La gara si sblocca dopo tre giri d'orologio grazia a una palla persa sanguinosa di Degli Innocenti che la regala a Strizzolo, quest'ultimo davanti a Melgrati non sbaglia e fa 0-1. Ancora i canarini a rendersi pericoloso con Magnino che va vicino al raddoppio in un paio di occasioni. Il Lecco si sveglia intorno al ventesimo e trova il gol del pari con Sersanti. Ma il Modena ne ha di più: Bozhanaj si inventa un destro a giro che termina all’incrocio, pareggio che è durato meno di dieci minuti. Al 35' ancora Modena con Strizzolo che fa doppietta: dimenticato in area di rigore la mette dentro su assist di Battistella. Nella ripresa moto d'orgoglio ospite con Buso che la riapre al 58', ma alla fine non arriva il gol del pari. Finisce 2-3 tra Lecco e Modena

Ascoli vince col Pisa, ma non basta: è Serie C

L'Ascoli deve vincere e sperare in notizie positive dal San Nicola per evitare la Serie C. Al 9' Caligara su punizione va vicino al vantaggio che arriva dopo due minuti con Botteghin che di testa la mette sull'angolo di Rodriguez. La squadra di Aquilani però gioca meglio, come se il gol subito avesse davvero fatto scendere in campo il Pisa, il pareggio arriva al 53’ con D’Alessandro. Nel frattempo, le notizie che arrivano da Bari non sono delle migliori per le sorti dei marchigiani, che però tornano avanti al 67' grazie al sinistro di Rodriguez. Finisce 2-1 per l'Ascoli, ma il Bari vince e dunque bianconeri retrocessi.

Verdi riprende il Cosenza, il Como è in Serie A

In un Sinigaglia gremito il Como si gioca la partita che vale la Serie A contro il Cosenza. Gli ospiti partono meglio e alla mezz'ora passano con il solito Gennaro Tutino che di testa, su cross di Zuccon, manda dentro per lo 0-1. Poche occasioni nei primi 45 minuti, dopo il gol subito ci prova Da Cunha a svegliare i suoi ma il suo tiro termina largo. La difesa calabrese si chiude, Cutrone ci prova un paio di volte ma non trova lo specchio. Si gioca a una porta sola: al 51' Gabrielloni manca il tap-in del pari, poi tocca a Da Cunha e Cutrone ma non c'è niente da fare. Arriva l'episodio, minuto 71' fallo di Meroni su Cutrone, rigore per il Como. Dal dischetto Verdi è freddo e fa 1-1. Il Como gestisce il risultato e porta a casa un pareggio che permette agli uomini di Roberts di tornare in Serie A dopo 21 anni.

Tris della Cremonese al Cittadella

La Cremonese è sicura delle semifinali playoff, il Cittadella è salvo e dunque si gioca senza alcun tipo di pressione. Al 5' segna Zanimacchia, ma è fuorigioco e quindi tutto fermo. La Cremo passa comunque al quarto d'ora con Coda su rigore. Al 36' bissa Bianchetti di testa, poi nel secondo tempo il Var prima annulla la rete di Bonaiuto, poi però il gol di Johnsen all'88' è buono. Finisce 3-0 per la Cremonese, sconfitta indolore per il Cittadella.

Cinque minuti da horror del Venezia: lo Spezia rimonta e vince

Non c'è domani per il Venezia che deve vincere e sperare se vuole evitare i playoff. La squadra di Vanoli parte meglio e al 17' segna su calcio d'angolo Idzes, in questo finale di stagione un vero e proprio fattore il difensore indonesiano. Lo Spezia però è in partita e "bussa" per il pareggio con Di Serio, Hrstov e Pio Esposito che hanno buone occasioni prima della pausa. Nella ripresa cambia la partita: al 56' Pio Esposito che fulmina Joronen col destro. I lagunari vanno giù mentalmente, tempo cinque minuti e arriva il gol di Reca per il 2-1, partita ribaltata. C'è anche la notizia del pareggio del Como, il Venezia di fatto non si rialza più e perde 2-1, per la promozione bisognerà passare dai playoff.

Tris di Borini e la Sampdoria batte il Catanzaro

Finale di campionato in crescendo per la Sampdoria di Pirlo che contro il Catanzaro passa dopo 4 minuti grazie a Borini che si guadagna e trasforma un rigore. Padroni di casa che trovano il pareggio con Olivieri che calcia e pesca la deviazione decisiva di Brighenti che beffa il proprio portiere. Nella ripresa è Borini-show, due minuti perfetti dell'ex Milan che segna prima al 58' e poi al 60' le due reti che valgono la tripletta personale e la vittoria. Finisce 1-3 tra Catanzaro e Sampdoria.

Distefano manda ko la FeralpiSalò, vince la Ternana

La Ternana deve vincere e sperare in un risultato favorevole da Spezia-Venezia per evitare i playout. La partita si sblocca al 25' con Raimondo che col sinistro beffa Pizzignacco in uscita. Ancora Ternana nel finale di primo tempo: Carboni e Amatucci falliscono due grandi occasioni. La squadra di Zaffaroni riparte forte e al 47’ sfiora il pari con Giudici che centra il legno. La Ternana riesce ad addormentare la partita, gestendo il vantaggio senza correre grossi rischi. Finisce 0-1 per la Ternana, ma complice il successo dello Spezia sul Venezia si giocherà la permanenza in B contro il Bari.

Palermo di misura a casa del Sudtirol

A Bolzano ritmi bassi e poche emozioni tra due squadre che non hanno più molto da dire, con il Palermo che è già abbondantemente ai playoff. Al 20' ci prova Ranocchia su punizione, ma Drago c'è. La gara si sblocca soltanto al 64’: in mischia da calcio d’angolo, Diakitè ne approfitta e firma il vantaggio. Si arriva così fino al triplice fischio, con il Palermo che batte il Sudtirol 0-1 e chiude sesto postom affronterà la Sampdoria ai playoff.

La classifica dopo 38 giornate

1) Parma 76 - CAMPIONE

2) Como 73 - PROMOSSO IN A

3) Venezia 70 - Playoff

4) Cremonese 67 - Playoff

5) Catanzaro 60 - Playoff

6) Palermo 56 - Playoff

7) Sampdoria 55 - Playoff

8) Brescia 51 - Playoff

9) Cosenza 47

10) Modena 47

11) Reggiana 47

12) Sudtirol 47

13) Pisa 46

14) Cittadella 46

15) Spezia 44

16) Ternana 43 - Playout

17) Bari 41 - Playout

18) Ascoli 41 - RETROCESSO

19) FeralpiSalò 33 - RETROCESSO

20) Lecco 26 - RETROCESSO

Gli accoppiamenti dei playoff e playout

Il Venezia, data la sconfitta contro lo Spezia, si giocherà i playoff e, assieme alla Cremonese, partirà dalle semifinali. Le altre squadre che si daranno battaglia per conquistare l'ultimo posto per la Serie A sono Sampdoria, Palermo, Brescia e Catanzaro. In particolare, ecco gli accoppiamenti e le date delle partite

Palermo - Sampdoria - venerdì 17 maggio ore 20:30

Catanzaro - Brescia - sabato 18 maggio ore 20:30

Venezia e Cremonese alle semifinali.

Per quanto riguarda i playout, la sfida di andata e ritorno sarà tra Bari e Ternana. Prima partita in programma al San Nicola giovedì 16 maggio alle 20:30, ritorno a Terni una settimana dopo allo stesso orario.