Serie B: vincono Cesena e Sassuolo. Salernitana ko, finisce pari tra Spezia e Bari

Milano, 27 ottobre 2024 – Decima giornata di Serie B che, oltre al canonico anticipo del venerdì terminato 0-0 tra Spezia e Bari, ha visto in campo ben dodici squadre nella giornata di sabato. Sono arrivati successi importanti per il Cesena, che batte il Brescia e chiude la serie di due sconfitte di fila, per il Sassuolo, che vince il derby emiliano contro il Modena e si porta al secondo posto in classifica, e anche per la Carrerese che schianta 3-0 il Cittadella e mette il naso fuori dalla zona playout. Un solo punto per il Cosenza che grazie a Ricciardi riesce a riprendere la Juve Stabia. Vittoria anche per il Palermo: la formazione di Dionisi stende la Reggiana 2-0, in gol Gomes e Henry. Il decimo turno di Serie B si concluderà questo pomeriggio con le ultime tre partite tutte alle ore 15: Sampdoria-Mantova, Frosinone-Pisa e Catanzaro-Sudtirol. Ripercorriamo le sette sfide giocate fino a questo momento.

Lo Spezia ci prova ma il Bari resiste, finisce in parità

I bianconeri partono subito con le marce alte, con Nagy che raccoglie un’uscita indecisa di Radunovic su corner e calcia subito ma non trova la rete. Il Bari è schiacciato nella sua metà campo, lo Spezia per contro prende fiducia e continua ad attaccare a testa bassa. Bisogna aspettare la metà del primo tempo per la prima vera occasione da rete per i padroni di casa con Francesco Pio Esposito che gira di mancino verso la porta da buona posizione e centra il palo. L’ultimo brivido arriva nel recupero quando lo Spezia si addormenta, favorendo il recupero palla di Novakovich che però invece di servire Lasagna tutto solo dentro l’area prova ad andare da solo senza però trovare fortuna. Nel secondo tempo Raduovic dice no prima a Colak e poi deve ringraziare la traversa sulla conclusione di Reca. Il Bari, di fatto, non ha ooccasioni se non il debole tentativo di Dorval. Nel finale ancora Radunovic a dire di no a Vignali. Finisce 0-0 tra Spezia e Bari.

Il Cesena ritrova i tre punti con due rigori, Brescia ko

La gara si sblocca dopo il primo quarto d'ora con Ciofi che lancia lungo, Papetti tocca con le mani in area ed è inevitabile il calcio di rigore per il Cesena. Dal discetto non sbaglia Shpendi che segna il suo terzo rigore, su altrettanti tentativi, in stagione. Juric ha due ottime occasioni nel primo tempo: una al 32’ e l’altra poco prima dell’intervallo, ma non riesce a metterla dentro. Nel secondo tempo altro giro e altro calcio di rigore per il Cesena, questa volta la "colpa" è di Adorni che commette fallo su Tavsan. Da tre su tre a quattro su quattro, perché Shpendi non sbaglia nemmeno questo e sale a quota sei in campionato. Da qui in poi la partita è tutta più facile per il Cesena che gioca sul velluto, mentre il Brescia non è mai veramente pericoloso. Finisce 2-0 per il Cesena sul Brescia.

Il Cosenza regge in 10 e porta a casa un punto contro la Juve Stabia

Tempo dieci minuti che la Juve Stabia passa in vantaggio con Maistro, bravo a controllare l'assist di Adorante, saltare Dalle Mura e battere Micai. Il Cosenza non ci sta e reagisce, affacciandosi nell'area di rigore avversaria. Il gol arriva al 39' con Ricci che trova Ricciardi, il centrocampista anticipa l'intervento di Thiam e fa pari. A inizio ripresa Folino costringe il portiere del Cosenza a fare un miracolo per evitare il raddoppio. La partita cambia completamente al 67’ quando i calabresi restano in dieci per l’espulsione di Hristov. I padroni di casa pensano a difendersi, con la squadra di Pagliuca che non riesce a sfruttare l'uomo in più nonostante il pallino del gioco. Finisce 1-1 tra Cosenza e Juve Stabia.

Corini non sbaglia la prima in casa: Salernitana ko

Buona la prima per Corini davanti al proprio pubblico sulla panchina della Cremonese. I suoi uomini sbloccano il match contro la Salernitana al 20' con Collocolo che col destro a giro la mette dove Fiorillo non può arrivare. Al 38’ i granata provano a sfondare con Simy e Verde, ma la difesa della Cremonese fa muro. Al 45’ la retroguardia della Salernitana si addormenta e lascia solo Vandeputte a sinistra che non deve far altro che appoggiare dentro per Bonazzoli che segna da due passi il pareggio. Nel secondo tempo la Salernitana ci prova e riapre la sfida con la rete di Ferrari che segna di testa sulla punizione di Verde. Al 63’ Tongya si fa parare il tiro da Fulignati. Negli ultimi minuti Nasti ha due buone chance, però il risultato non cambia. Finisce 2-1 per la Cremonese di Corini, ko per la Salernitana.

Gomes e Henry regalano tre punti al Palermo

Non sbaglia in casa il Palermo di Dionisi che dopo 15 minuti passa con il primo gol in Serie B di Claudio Gomes che, da fuori area, centra l'angolino e batte Bardi. Dieci minuti dopo arriva pure il raddoppio dei rosanero con Henry, il più veloce ad arrivare sul pallone dopo la traversa colpita da Insigne. Nelle uniche due vere occasioni del primo tempo il Palermo è cinico e si va alla pausa sul 2-0. Nel secondo tempo si fa vedere anche la Reggiana con Vido che, dopo averne saltati un paio, batte il portiere ma trova sulla riga l'intervento decisivo di Gomes, di fatto come se avesse segnato una doppietta negando questa rete. Nel finale controlla il ritmo la Reggiana, ma senza fare male. Vince 2-1 il Palermo che trova i 3 punti in casa per la prima volta in stagione.

Il Sassuolo batte il Modena e sale al 2° posto

Nel derby emiliano il Sassuolo controlla il ritmo, ma in avvio a far più male è il Modena di Bisoli con Palumbo e Bozhanak che flirtano un paio di volte con il vantaggio. La svolta arriva al 40’: fa tutto Zaro che sbaglia il disimpegno in uscita da dietro e sulla riconquista avversaria stende Ghion in area. Dal dischetto ci va Armand Laurentié che non sbaglia e fa 1-0 Sassuolo. Da qui i neroverdi prendono fiducia e Thorstvedt va vicino al raddoppio, poi è la volta di Laurentié, ma Gagno dice ancora di no. Il portiere non può nulla però al 64' quando proprio Thorstvedt trova l'angolo giusto col sinistro e fa 2-0. Gli ospiti si affidano ai piedi di Palumbo, che all’82’ inventa una palla geniale in verticale per Caso che tutto solo spara alto. Finisce 2-0 per il Sassuolo che sale al secondo posto, davanti allo Spezia.

Una bella Carrarese manda ko il Cittadella

Partita a senso unico allo stadio dei Marmi di Carrara con i padroni di casa che impongono subito il loro ritmo alla gara e trovano nella prima mezz'ora un uno-due micidiale. Il mattatore è Leonardo Cerri che al 13' e al 27' segna una doppietta, con la complicità del portiere Kastrati che, in occasione del secondo gol, esce a vuoto e lascia la porta vuota all'attaccante. Al 37’ il tris per la Carrarese è di Cherubini: destro potente sotto la traversa. Si chiude il primo tempo con la Carrarese in controllo e il Cittadella che, di fatto, non ha costruito nulla. Nel secondo tempo i padroni di casa abbassano i ritmi, gestiscono il possesso e aspettano solo il fischio finale, senza grandi chances né da una parte né dall'altra. Vince 3-0 la Carrarese che si porta fuori dalla zona playout.