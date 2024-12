Serie B. Il Mantova si rialza in extremis. Aramu riacciuffa il Sudtirol sul 2-2

MANTOVA

Il Mantova prolunga il suo digiuno dalla vittoria in trasferta e raccoglie un 2-2 dalle molteplici emozioni in casa del Sudtirol, penultimo in Serie B. Neppure la sfida contro un’avversaria in crisi, che ha appena cambiato l’allenatore affidandosi a Castori, riesce ad infrangere l’autentico sortilegio che imprigiona la matricola di Possanzini: lontano dal Martelli, infatti, i lombardi non hanno ancora vinto un partita in questa stagione.

Il match di Bolzano conferma vizi e virtù della compagine ospite, mai doma e sempre propositiva, ma anche troppo facilmente perforabile in difesa. I virgiliani, scesi al Druso per conquistare i tre punti che avrebbero potuto consentire loro di spiccare un deciso balzo in avanti, si ritrovano costretti ad inseguire per due volte gli altoatesini. Il Sudtirol va infatti in gol dopo soli 4’ con Merkaj. I virgiliani, che sabato 21 dicembre ospiteranno il Frosinone, hanno il merito di non arrendersi, rimangono in partita e firmano con Galuppini prima del riposo la rete del provvisorio 1-1. Nella ripresa il Sudtirol allunga ancora con Rover, in campo da meno di 60“ ma, pur soffrendo, i lombardi riescono a raddrizzare anche questa volta la situazione e proprio al 90’ firmano con Aramu un 2-2 di indubbio significato. L’attaccante si fa parare un rigore al 90’, ma insacca sulla ribattuta, infilando Poluzzi.

Luca Marinoni