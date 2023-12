Serie B. Il Pisa rallenta a Terni (1-1). Spezia si salva nel recupero Giornata di Santo Stefano con la Serie B in campo: il Parma vince e allunga in testa, mentre il Pisa non riesce a vincere a Ternana. Lo Spezia pareggia in extremis con il Modena. Risultati: Reggiana-Catanzaro 1-0; Ascoli-Cittadella 0-0; Brescia-Parma 0-2; Cosenza-Como 1-2; Feralpisalò-Venezia 2-2; Lecco-Sudtirol 2-1; Spezia-Modena 1-1; Ternana-Pisa 1-1; Palermo-Cremonese 3-2.