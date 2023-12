Serie B. La Mantia-Feralpi, voci d’addio. Brescia-Antonini si complica

Brescia e FeralpiSalò sono in pieno fermento per il mercato. La matricola gardesana, che deve risalire dall’ultimo posto, punta a ritrovare i gol degli attaccanti e a ridurre l’organico attuale. Sul fronte attaccanti la questione principale riguarda La Mantia (nella foto), che non sta rendendo secondo le aspettative. L’ex spallino potrebbe partire a gennaio e il ds Ferretti è alla ricerca di nuove punte “affamate“ da affiancare a Butic e Compagnon. In casa del Brescia, pure nel giorno del prolungamento di Papetti, al centro dell’attenzione rimane Cistana. Il centrale non sta trovando l’accordo per rinnovare il contratto e sembra destinato a partire nel mercato invernale per evitare un addio a costo zero in estate). Identica sorte dovrebbe toccare pure a Huard, Fares e Van De Looi. Sul fronte degli arrivi, alla ripresa degli allenamenti Maran potrà contare sul 2000 Michele Avella, portiere che lascerà la Primavera del Frosinone, mentre si sta complicando la pista che conduce al centrale italo-brasiliano Matias Antonini dal Taranto.Luca Marinoni