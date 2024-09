Serie B nazionale, debutto per la General Contractor. Jesi cade nell’amichevole degli ex. Vince Loreto, ora lunga serie di test

Quale miglior avversario del Loreto per il ‘battesimo’ della General Contractor 2024/25? Sabato 31 agosto la rinnovatissima truppa di coach Ghizzinardi ha indossato la divisa da gioco per la prima amichevole stagionale in casa della squadra guidata dagli ex Matteo Battisti e Federico Ligi, il primo playmaker in campo, il secondo, seduto sul cubo dei cambi, in veste di direttore sportivo (qualcuno ricorda la comparsata in maglia Aurora, ai tempi della serie A per Matteo Santucci?). Le scarne (e ci mancherebbe) cronache dal pesarese riferiscono di una gara equilibrata tra Loreto, candidata a una stagione di vertice in B interregionale (quarta categoria nella scala dei valori), la General Contractor, tra le papabili outsider al piano di sopra. Successo di misura 76 a 75 per i padroni di casa (13-20, 18-15, 26-19, 19-21 i parziali) disponibili i tabellini dei singoli solo da parte pesarese (per i più curiosi, Battisti 6 e Santucci 14), per quelli di Jesi, almeno da fonti ufficiali, nessuna traccia. Poco male, sarà per la prossima volta, mercoledì 4, alle 18 a Chieti. Altra amichevole sabato 7, esordio casalingo con l’Halley Matelica (Palatriccoli ore 18), l’11 seconda trasferta in Abruzzo (Roseto) ancora alle 18, il 20 alle 18 ultimo test casalingo contro Faenza (B girone Nord), chiusura il 21 a Matelica alle 18. A infiammare la fantasia delle opposte fazioni del prossimo derby marchigiano proprio il risultato delle prime amichevoli: Jesi ha perso con una squadra del piano di sotto, Fabriano ha vinto a Chiusi in casa di una neo retrocessa dalla serie A, prima traferta della General Contractor in campionato. Se tanto mi da tanto... e dopo, hai voglia a dire che il basket d’agosto non conta niente….

Gianni Angelucci