Europa League, Lazio-Nizza: probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma 2 ottobre 2024 – Seconda settimana consecutiva con partita infrasettimanale per la Lazio: un vero e proprio test sulla condizione fisica e mentale della squadra capitolina. La squadra di Marco Baroni è attesa al debutto europeo all'Olimpico, dove i biancocelesti ospiteranno il Nizza in uno dei primi test veramente probanti di questa stagione continentale. Il calcio d'inizio è fissato per la giornata di domani, con fischio d'avvio del direttore di gara per le ore 18,45.

La prima partita di Europa League ha sorriso in maniera importante alla prima squadra della Capitale. La Lazio ha infatti passeggiato ad Amburgo sulla Dinamo Kiev, in una partita mai realmente in discussione. Il vantaggio di Boulaye Dia arriva praticamente alla prima incursione offensiva della squadra biancoceleste, poi i ragazzi di Baroni gestiscono il ritmo, fino al doppio affondo arrivato intorno alla mezz'ora. Una grande risposta positiva da Fisayo Dele-Bashiru, prima autore del momentaneo 2-0 con un'incursione verticale a bucare il reparto arretrato avversario, poi assistman della terza rete con un cross perfetto per Dia, il quale è in area totalmente abbandonato e libero di siglare la terza rete. Il successo in Germania della Lazio non è stato però isolato, la squadra capitolina ha infatti dato seguito alla prestazione del Volksparkstadion, in quel di Torino, dove ha superato i granata per 2-3. La prima vittoria in trasferta della stagione è stata seguita dai primi tre punti in Serie A, sottolineando l'ottimo momento dei biancocelesti. Il tecnico sembra aver trovato la giusta quadra tra i vari interpreti, con Dia in una forma strepitosa, ora sarà testata la capacità del tecnico di gestire anche la rosa tra i vari impegni settimanali.

Ad aspettare la Lazio ci sarà il Nizza, una delle squadre candidate a un ruolo magari non di protagonista, ma sicuramente capace di mettere ogni formazione in difficoltà. La squadra della Costa Azzurra infatti non parte con i favori del pronostico, ma ha tutte le possibilità di arrivare in fondo a questa Europa League. Il talento non manca ai nizzardi e la guida tecnica di Haise, per il momento non sta facendo rimpiangere quella di Farioli, nonostante il passaggio a una formazione a trazione decisamente più offensiva. In difesa Bulka è una certezza tra i pali, portiere polacco che contende a Skorupski del Bologna l'eredità di Szczesny tra i pali della propria Nazionale. Dante, prossimo a compiere 41 anni, è il leader carismatico della squadra, capitano e intoccabile titolare della difesa, dove al suo fianco si alternano Ndayishimiye, Abdelmonem e Bombito. Gli esterni sono di assoluto livello in Bard e Clauss, mentre è più muscolare e da scoprire il centrocampo, dove tra gli altri figura Ndombélé, lo scorso anno al Napoli. Ultimo, ma non per importanza, l'attacco dei rossoneri è eccellente e sarà una minaccia per qualunque retroguardia. In attesa infatti del rientro di Laborde, in estate è arrivato Moukoko dal Dortmund, con l'ex Sassuolo e Atalanta Boga, con Diop, Cho e Guessand a giocarsi i due posti sulle fasce.

La designazione arbitrale europea della 2ª giornata di UEFA Europa League ha assegnato la direzione della gara tra Lazio e Nizza al signor Horatiu Fesnic (ROU). Il direttore di gara rumeno sarà coadiuvato dagli assistenti Valentin Avram (ROU) e Alexandru Cerei (ROU); Szabolcs Kovacs (ROU) sarà il IV ufficiale, mentre Catalin Popa (ROU) e Rob Dieperink (NED) sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Sarà il primo incrocio per Fesnic con entrambe le formazioni in campo, mentre si tratterà della sua ottava direzione stagionale, dopo aver diretto 5 partite in SuperLiga di Romania, a cui aggiunge due partite europee, una nelle qualificazioni di Europa League e una nelle qualificazioni di Conference.

Probabili formazioni

La Lazio riparte dalle certezze ottenute nelle ultime partite e proprio come nel debutto europeo contro la Dinamo Kiev, potrebbe fare leva su alcune seconde scelte per la sfida contro il Nizza. Tra i pali per ora è confermatissimo Provedel, anche se Mandas scalpita. La linea a quattro vedrà Patric e Romagnoli al centro, con Marusic e Pellegrini sulle due fasce. Vecino e Rovella saranno i mediani, mentre in trequarti ci sarà nuovamente spazio per Dele-Bashiru al centro, con Tchaouna e Pedro sugli esterni, mentre in attacco Dia è in vantaggio su Castellanos, quest'ultimo non ancora al 100% fisicamente.

Il Nizza riparte dal suo 3-4-3, che all'Allianz Riviera è valso un punto prezioso contro la Real Sociedad nel debutto continentale. Tra i pali è confermatissimo Bulka, mentre la difesa sarà composta dalla linea a tre con Ndayishimiye, Bombito e Dante. In mediana è aperto il ballottaggio a tre con Rosario e Louchet favoriti su Ndombélé. Sugli esterni invece confermati Clauss e Bard. Nel tridente offensivo Moukoko sarà il riferimento centrale, con Guessand favorito su Boga a sinistra e Bounani a destra.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All. Marco Baroni.

Nizza (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet, Bard; Bouanani, Moukoko, Guessand. All. Franck Haise.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Nizza dello stadio Olimpico, valevole per la seconda giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 3 ottobre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un Timvision Box, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per la seconda giornata della fase a campionato di Europa League, sarà affidata a Dario Massara e Nando Orsi.