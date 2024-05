Serie B, quarti playoff: Palermo e Catanzaro in semifinale, fuori Samp e Brescia

Milano, 19 maggio 2024 – Dopo una bellissima stagione regolare, è il momento dei playoff in Serie B, per capire chi farà compagnia a Parma e Como nella prossima stagione di Serie A. Con Venezia e Cremonese già alle semifinali, in virtù della posizione in classifica finale, venerdì e sabato sera il Palermo e il Catanzaro si sono aggiudicati gli ultimi due posti disponibili. I siciliani hanno archiviato facilmente la pratica Sampdoria con un secco 2-0, mentre al Ceravolo è stato decisivo un gol di Alfredo Donnarumma all’ultimo secondo disponibile. Ripercorriamo i due match.

Diakité fa impazzire il Barbera, Sampdoria fuori

La Samp di Pirlo cerca l’impresa di fronte a un Palermo che è spinto da ben trentamila persone che hanno riempito il Barbera. I rosanero partono bene e si divorano il vantaggio dopo una manciata di minuti con Insigne, poi Soleri di testa trova il riflesso incredibile di Stankovic. La Sampdoria però non trova varchi e non crea nulla, mentre i padroni di casa sono sempre pericolosi e, alla fine, trovano il vantaggio con Salim Diakité che servito da Brunori non sbaglia col destro. Tempo di ritornare in campo che Diakité fa doppietta e mette in ghiaccio la partita: deviazione da due passi su cross dalla sinistra di Lund. I padroni di casa da qui in poi gestiscono il ritmo e portano a casa la semifinale.

Donnarumma forza il supplementare e poi la vince il Catanzaro, a casa il Brescia

Partita incredibile al Ceravolo, con le due squadre che partono a ritmi bassi e si studiano nei primi minuti. Dopo otto minuti arriva un guizzo delle Rondinelle: Bisoli crossa per Moncini, che di testa apparecchia per il destro di Galazzi. Il Catanzaro deve reagire e a metà primo tempo si fa vedere con Vandeputte e Iemmello, ma Lezzerini è presente. Al 26’ Biasci mette dentro, Iemmello controlla e si gira e fa 1-1. Nel secondo tempo il Brescia parte forte e dopo sei giri di orologio ripassano avanti: cross di Bianchi, male Brighenti, arriva Moncini che segna il nuovo vantaggio bresciano. Il Catanzaro non ci sta e sfiora il pari con Iemmello, ma si scopre e Moncini sciupa in tris in contropiede. Occasioni da una parte e dall’altra, perché se da una parte i padroni di casa pressano alti, dall’altra si espongono a pericolosissimi contropiedi come quelli di Besaggio, Olzer e Galazzi. Al 96’, all’ultimo pallone della partita, calcio d’angolo per il Catanzaro, palla messa dentro, mischia, testa del grande ex Alfredo Donnarumma e gol del 2-2. Nei supplementari il Brescia è costretto a scoprirsi ed ecco che Brignola al 105’ segna al volo su cross di Iemmello. Il Brescia subisce anche il 4-2 all’ultimo con Iemmello.