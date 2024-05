Serie C. Gubbio, c’è l’ostacolo Rimini. Ecco dove acquistare i biglietti

Prosegue l’avvicinamento della squadra di mister Braglia al primo turno dei playoff del girone, che vedrà il Gubbio affrontare il Rimini al “Pietro Barbetti” nella gara in programma martedì 7 maggio alle ore 20,30. Lo staff tecnico continua a curare ogni aspetto della partita, partendo proprio dall’ultima giornata di campionato che ha visto le due formazioni una di fronte all’altra, finita in un 4-0 che rispecchia quanto visto in campo ma che non deve essere presa d’esempio per il turno della post season. Ai romagnoli, infatti, mancavano due pedine importantissime come Morra (bomber del Rimini con 19 gol in campionato) e Lamesta, fantasista mancino che ha dimostrato di poter seminare il panico nelle difese avversarie.

Sarà dunque tutt’altra partita, e il lavoro sul campo sarà diretto proprio a “cancellare” quanto visto lo scorso 28 aprile. Insieme alla squadra si prepara anche la tifoseria: da Rimini ci sarà sicuramente voglia di rivalsa, e per questo servirà un apporto importante dal pubblico rossoblù. Non saranno più validi gli abbonamenti stagionali, e per questo sono già in vendita i biglietti per assistere alla gara Gubbio-Rimini primo turno dei playoff di serie C per la promozione in serie B, in programma allo stadio Barbetti. I tagliandi che hanno gli stessi prezzi della stagione regolare, possono essere acquistati presso le tabaccherie 2000 (via Beniamino Ubaldi) e Sebastiani (viale della Rimembranza).