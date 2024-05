Serie C. Gubbio, il bilancio è positivo. Ma al "Barbetti» pochi spettatori

GUBBIO – La stagione del Gubbio, eccezion fatta per l’eliminazione al "Barbetti" contro il Rimini nel primo turno dei playoff del girone, è stata tutt’altro che deludente. Un altro quinto posto conquistato, tanti giocatori valorizzati e una squadra che, al netto di prestazioni e risultati altalenanti, ha espresso con discreta continuità un buon calcio divertendosi e facendo divertire gli spettatori. Di certo, però, c’è che i ragazzi di Braglia non hanno avuto quel supporto che una formazione di questo livello e che è riuscita a stare quasi sempre nelle zone alte della classifica, ottenendo anche risultati importanti contro squadre ben più blasonate e attrezzate – su tutte, il 4- 0 interno inflitto al Pescara di Zeman nel pieno del miglior periodo stagionale. Il "Barbetti", comunque, era quasi sempre terra di nessuno per quanto riguarda la presenza sugli spalti: la media, stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, è di 1350 spettatori, con il Gubbio che si piazza al 13° posto di questa speciale classifica. Un dato allarmante, che conferma un trend negativo che va avanti da alcuni anni. Il record negativo di presenze in stagione c’è stato mercoledì 10 gennaio 2024, nel match di recupero contro la Recanatese giocato alle 18:30: 828 spettatori. Comprensibile, comunque, visto il match infrasettimanale, ma spesso e volentieri si sono superati di qualche decina i mille spettatori. Solo nel derby con il Perugia c’è stato il pienone, con 4027 spettatori.