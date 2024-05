Serie C: il caso. Di Nunno rassicura: il Lecco andrà avanti. Ma Aliberti cerca soci

A breve il patron Di Nunno salderà gli stipendi di marzo e aprile e poi il 4 giugno iscriverà il Lecco alla serie C. Mentre Aniello Aliberti della IMD Group sta cercando (faticosamente) di allestire una compagine societaria in grado di comprare il Lecco, con una serie di colloqui che proseguiranno anche nel fine settimana, i tifosi blucelesti si augurano che la proprietà attuale mantenga la promessa di iscrivere la squadra alla C. Per farlo, oltre a pagare gli stipendi di marzo e aprile (coi contributi già versati alcuni giorni fa), servirebbero circa 105.000 euro oltre ad una fidejussione di 350.000 euro. Da quel che ci ha detto il patron alcuni giorni fa, i tifosi non hanno nulla da temere perché l’attuale proprietario del Lecco intende vendere il club. E senza una regolare iscrizione alla C difficilmente si troverebbero acquirenti. "L’iscrizione la pago io – ha detto Di Nunno - tutti devono stare tranquilli". Aliberti, sentito da noi, è sereno e resta ottimista sulla conclusione della trattativa. "Si, ci credo, avrò altri colloqui con alcuni imprenditori per trovare la quadra. Sono fiducioso ma se non entra qualcun altro nella compagine societaria, insieme a me (e al cinese Lin che rileverebbe una quota intorno al 10% ndr), io da solo il Lecco non lo compro". Il tempo stringe, entro la prossima settimana Aliberti vuole certezze. Fulvio D’Eri