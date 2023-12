Serie C il turno. Oggi sei partite. La Spal va a Gubbio

Inizia oggi il turno di campionato del girone B della serie C con partite di estremo interesse. Alle 16,15 Cesena-Juventus U23 con i locali che tenteranno l’allungo sulla Torres, mentre alla stessa ora Entella e Pescara cercheranno punti per salire in classifica dopo risultati altalenanti. Alle 18,30 Gubbio-Spal, gara che interessa da vicino la Vis per la posizione dei ferraresi alle prese con la zona playout. Alle 18,30 scontro diretto tra Ancona e Pontederae tra Carrarese e Recanatese. Alle 20,45 Arezzo-Lucchese. Domani alle 14 Olbia-Perugia, Pineto-Sestri Levante e Fermana-Torres. Alle 20,45 Vis Pesaro-Rimini. Tutte le gare in diretta su Sky.

Le ultime. Allenamento mattutino per la Vis Pesaro, a ranghi quasi completi con Marcandella a parte. Nessun problema particolare per il centrocampista (scelta tecnica). Senza Valdifiori, Banchieri potrebbe optare per tornare anche alla difesa a quattro, nell’attesa che Neri torni a completa disposizione.

Nicola Del Prete