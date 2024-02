Serie c. La Pergolettese esonera Abbate. Troppo pesanti le ultime sconfitte

Fiorenzuola fatale per mister Matteo Abbate. Nel primo pomeriggio di ieri la Pergolettese ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra il giovane tecnico arrivato la scorsa estate dopo l’esperienza della scorsa stagione sulla panchina del Piacenza. Tramite i canali socialil club lo ha ringraziato augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera calcistica. Abbate paga un febbraio nero dove sono arrivate tre sconfitte consecutive con Vicenza, Pro Patria e mercoledì nel turno infrasettimanale con il Fiorenzuola che hanno fatto precipitare la squadra in piena zona playout. Da lì la decisione della società di cambiare per dare una scossa alla squadra in vista degli ultimi due mesi di stagione. L’allenamento di ieri pomeriggio è stato diretto dell’allenatore in seconda Giacomo Curioni dopo che la società ha comunicato ai giocatori l’esonero dell’allenatore. Nella giornata di oggi la dirigenza gialloblù dovrebbe annunciare il nome del nuovo tecnico che dovrà portare al più presto la squadra fuori dai bassifondi del girone A. Il dg Cesare Fogliazza, con i suoi più stretti collaboratori, ha avuto colloqui con diversi tecnici e oggi ci dovrebbe essere la fumata bianca.

Raffaele Sisti