Serie C. La Pro Sesto ci prova. L’ostacolo è il Vicenza: "La strada è giusta»

Nuovo appuntamento salvezza per la Pro Sesto, che dopo il pareggio conquistato con l’AlbinoLeffe continua ad avere disperato bisogno di punti. Sabato ale 20.45 è in programma la sfida casalinga contro il Vicenza, terzo in classifica. Un avversario molto complicato, soprattutto in un momento nel quale ai biancocelesti serve ridurre la distanza di dieci lunghezze dalla Pergolettese, oggi sedicesima, per evitare la retrocessione diretta tra i Dilettanti. "Cerchiamo da cinque partite di fare un calcio offensivo - ha dichiarato dopo l’ultima gara il tecnico Daniele Angellotti, subentrato a Massimo Paci dopo che anche Parravicini era stato precedentemente esonerato - sappiamo di concedere agli avversari ma dobbiamo essere più incisivi davanti. Anche con l’Albinoleffe abbiamo avuto tante opportunità per fare gol, dovevamo fare meglio. Dobbiamo continuare su questa strada, senza pensare a niente e guardando la classifica solo alla fine. Sono molto contento dell’atteggiamento di tutti, da chi gioca a chi non gioca. L’idea che ho dato alla squadra è che dovevamo provare a vincere tutte le partite, tanto non abbiamo il tempo per poter gestire e infatti abbiamo provato a farlo anche quando abbiamo perso contro la Triestina".

M.T.