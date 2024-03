Serie C La Vis perde Neri con la Lucchese

La Vis non avrà Gian Marco Neri per la partita contro la Lucchese in programma giovedì al "Benelli" alle 20,45. Il difensore è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Un’assenza non da poco perché anche a Sassari Neri, che è tra le sorprese biancorosse di questo campionato, aveva offerto una prestazione importante, salvando un paio di occasioni molto pericolose e confermando quanto di buono mostrato anche nella gara con il Cesena, ovvero autorevolezza e capacità di impatto nell’uno contro uno. Diventa ancora più importante a questo punto il recupero di Tonucci, su cui se ne saprà di più oggi. La Vis ha già ripreso gli allenamenti: lavoro al mattino per esaminare la partita di Sassari ma anche per preparare quella con la Lucchese, visti i tempi stretti.

Squalifiche. Oltre a Gian Marco Neri, il giudice sportivo ha squalificato i seguenti giocatori del girone B della serie C: un turno ciascuno a Petriccione della Torres, espulso durante la partita con la Vis, e a Lisi del Perugia.

Qui Lucca. La sconfitta interna con il Cesena ha raffreddato gli entusiasmi in casa Lucchese. I toscani sono fermi a quota 40 e per raggiungere i playoff dovrebbero tagliare almeno quota 49, ipotesi non facile a cinque giornate dalla fine. Una sconfitta a Pesaro metterebbe insomma la parola fine ai sogni di gloria dei rossoneri che erano partiti proprio con l’obiettivo degli spareggi promozione.

Le altre di C. Clima rovente in casa Ancona, squadra alla quale Pesaro guarda come avversaria da lasciarsi alle spalle nella lotta ai playout. La tifoseria è in rivolta e dopo l’aggressione al pullman della squadra di ritorno dal debacle di Recanati e la contestazione alla società per i mancati rinforzi di gennaio, si è arrivati anche al cambio totale di guida tecnica con le dimissioni prima del diesse Micciola e poi con l’esonero del tecnico Colavitto: cancellata dunque la coppia che aveva portato in alto il Matelica e poi l’Ancona. Al posto di Colavitto ieri è arrivato Roberto Buscaglia, 55 anni, a cui il club ha fatto firmare un contratto fino a giugno promettendo il rinnovo in caso di salvezza. Buscaglia è un allenatore da "combattimento" con una lunga esperienza in Sicilia. Con lui il Trapani è arrivato in serie B partendo dalla serie D e il tecnico viene anche premiato con la panchina d’oro. Dopo dieci anni in Sicilia, Buscaglia ha allenato il Brescia e il Piacenza in serie B e quindi all’Entella (12018) con cui ha vinto il campionato. Un allenatore di grande esperienza per tentare di evitare i playout.