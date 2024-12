Serie C. Lumezzane, urge rilancio: "Superiamo le difficoltà»

LUMEZZANE (Brescia)

Continua l’emergenza infortuni al Lumezzane, ma mister Franzini, che dovrà scontare un turno di squalifica, guarda con fiducia al difficile incontro con la Virtus Verona: "Purtroppo lo stop di Pagliari ci lascia senza terzini sinistri. Un infortunato in più, mentre non recupereremo nessun giocatore. In ogni caso aver tenuto testa alla capolista dev’essere per noi un vanto e uno stimolo per questa gara nella quale dovremo fare i conti con un avversario che si è dimostrato molto ostico".

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano, Deratti; Tenkorang, Taugourdeau, Malotti; Ferro, Monachello, Iori. All. Franzini. L.M.