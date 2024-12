Le pagelle: vittoria costruita ancora una volta sulle basi di una difesa impenetrabile, con Hristov e Wisniewski perfetti. Per Gori un’altra prestazione da incorniciare. Degli Innocenti e Salva Esposito incontenibili

GORI 8: brilla di luce propria con una parata pazzesca sul diagonale di Pittarello, confermandosi tra i migliori portieri della categoria.

WISNIEWSKI 7,5: un’arma in più per lo Spezia con la sua fisicità e il suo ottimo senso della posizione. Non chiedetegli di fare il goleador quando calcia all’esterno della rete, è prodigioso nel finale.

HRISTOV 7,5: il capitano si erge a protagonista eccellendo in alcune chiusure determinanti, una delle quali spettacolari in tackle, sul filtrante all’indirizzo di Scognamillo.

BERTOLA 7: vince il derby con il pisano Biasci, concedendo all’attaccante un solo colpo di testa. Esce per infortunio (46’ MATEJU 6,5: si fa un po’ sorprendere dalla velocità di Pittarello, con Marchetti che concede il rigore, ma poi si riprende alla grande).

ELIA 7,5: brilla per disciplina tattica e corsa inesauribile, specie nelle preventive. È determinante la sua ribattuta in angolo sul tiro a botta sicura di Buso.

NAGY 7,5: lo chiamano ‘tappabuchi’, dove non arrivano i compagni ci pensa lui.

ESPOSITO S. 8: in cadetteria è un top-player, e non solo per i sette assist e cinque gol messi a segno, ma per la mole di gioco che produce in entrambe le fasi. Sfortunato chi se lo ritrova di fronte, è praticamente impossibile sottrargli il pallone e difficile marcarlo quando si sgancia. Solo la jella gli nega la gioia del gol, prima per una deviazione di Scognamillo, poi per una questione di centimetri sulla punizione che sfiora il sette.

DEGLI INNOCENTI 8: tra i migliori in campo con il suo turbo all’ennesima potenza che disorienta gli avversari. Si mette l’elmetto e va in trincea a battagliare con Pompetti, concedendosi licenze offensive efficaci (75’ CASSATA 6,5: ci mette la garra).

RECA 6,5: concede, sulle prime, campo al dirimpettaio Cassandro, salvo poi prendergli abbondantemente le misure (67’ AURELIO 6,5: salva la porta spezzina respingendo il tiro a botta sicura di Iemmello).

FALCINELLI 6,5: prestazione di sostanza, costantemente in pressione sul portatore di palla avversario. Sfiora il primo gol in maglia bianca in più occasioni, in particolare con un sinistro sfortunatamente deviato dalla difesa avversaria (67’ SOLERI 6,5: gara di sacrificio).

ESPOSITO P. 8: mamma mia che gol! La sua nona rete in campionato, sintesi di bravura tecnica e potenza, scatena l’esultanza irrefrenabile dei cento tifosi aquilotti al seguito e di tutta la panchina (86’ COLAK 6,5: si cala nella lotta).

ALL. D’ANGELO 8: è uno Spezia semplicemente straordinario, che gioca una gara di forza e tecnica esemplare. Standing ovation e tutti al ‘Picco’ per il match contro il Mantova per sostenere la squadra delle meraviglie, seconda in classifica.

Fabio Bernardini