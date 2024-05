Serie C, martedì scattano i playoff con 3 toscane e 2 umbre

Firenze 3 maggio 2024 – Concluso un campionato ne inizia un altro. L’infinita serie C ci regala l’affascinante e crudele corsa verso l’unico posto promozione che rimane in palio. La vincitrice dei playoff accompagnerà in cadetteria la vincenti dei tre gironi nella regular season che sono Mantova (girone A), Cesena (girone B) e Juve Stabia (girone C). Poi ci sono anche i playout dove si cerca di evitare il ritorno nel dilettantismo. Ventotto squadre in lizza nei playoff e solo una esulterà. Si è partiti male e cioè con uno slittamento. Si doveva giocare il primo turno domani sabato 4 maggio ma si partirà martedì perché bisognava aspettare l’esito del ricorso del Taranto (girone C) arrivato oggi contro i 4 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative relative ai mesi di settembre- ottobre 2023. Il Collegio di Garanzia del Coni si è pronunciato e ha respinto il ricorso del Taranto che resta quinto e con la restituzione dei punti poteva salire al secondo posto nel suo raggruppamento.

Il via ai playoff martedì con il primo turno della fase interna ai gironi, per terminare con il 9 giugno (28 maggio e 2 giugno le semifinali d’andata e ritorno, il 5 giugno il primo atto della finale). Non sono soggette a slittamento le date già previste per i playout. Domenica 5 maggio partirà regolarmente la Supercoppa con Mantova-Cesena (ore 17.30). Il triangolare tra le promosse proseguirà poi il 12 maggio con la Juve Stabia che sfiderà la perdente del primo incontro (terzo match il 19 maggio). Ecco il quadro girone per girone.

GIRONE A. Promosso in B Mantova Retrocessione diretta in D per Alessandria e Pro Sesto. Pplayoff Primo turno all’interno dei gironi (gara secca). Martedì 7 maggio Atalanta U23-Trento; Legnago-Lumezzane; Giana-Pro Vercelli Triestina entra al secondo turno della fase a gironi (7 maggio) Vicenza entra al primo turno della fase nazionale (11-14 maggio) Padova entra al secondo turno della fase nazionale (18-21 maggio) L’unico playout si gioca il 12 e 19 maggio tra Fiorenzuola e Novara.

GIRONE B. Promosso in B: Cesena Retrocesse in D: Olbia e Fermana. E’ il girone che ci riguarda da vicino con la presenza di tre toscane (Carrarese, Pontedera, Arezzo) e due umbre (Perugia e Gubbio). Playoff. Primo turno all’interno dei gironi (gara secca) martedì 7 maggio: Gubbio-Rimini; Pescara-Pontedera; Juventus Next Gen- Arezzo. Perugia entra al secondo turno della fase a gironi (7 maggio) Carrarese (che è migliore terza in assoluto) entra al primo turno della fase nazionale (11-14 maggio) Torres entra al secondo turno della fase nazionale (18-21 maggio) Anche qui un unico playout il 12 e 19 maggio: Recanatese-Vis Pesaro.

GIRONE C. Promossa in B Juve Stabia Retrocessa direttamente in D Brindisi Playoff. Primo turno all’interno dei gironi gara secca. Il 7 maggio Taranto-Latina; Picerno-Crotone; Cerignola-Giugliano Casertana entra al secondo turno della fase a gironi (7 maggio) Benevento e Catania (vincitrice Coppa Italia) entrano al primo turno della fase nazionale (11-14 maggio) Avellino entra al secondo turno della fase nazionale (18-21 maggio) Due i playout per altrettante retrocessioni. Si gioca il 12 e 19 maggio: Monterosi-Potenza; Francavilla-Monopoli