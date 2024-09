Serie C. Novara in lutto per la morte del ds. Rinviata la partita con la Pro Patria

BUSTO ARSIZIO (Varese)

L’improvvisa e prematura scomparsa del direttore sportivo Christian Argurio causa il rinvio della partita tra Pro Patria e Novara, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Carlo Speroni: il match è stato rinviato al primo ottobre (calcio d’inizio alle 18.30). Il ds dei novaresi si è spento all’età di 52 anni dopo aver accusato un malore nella giornata di martedì. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri all’ospedale Maggiore di Novara. Profondo il cordoglio nel mondo del calcio, in particolare nella della serie C con le condoglianze dei vertici della Lega Pro e di tutte le società calcistiche per ricordare l’impegno e la passione profusa da Argurio, di origini messinesi, che aveva lavorato come osservatore per Udinese, Bari, Catania e Juventus, oltre che responsabile della direzione sportiva di Messina e Catania. Il derby del Ticino è stato dunque posticipato e per quanto concerne i tigrotti di mister Colombo, ancora alla ricerca del primo successo di campionato, continueranno a lavorare duro in quanto martedì 24 settembre, con fischio d’inizio alle 18.30, è in programma la trasferta dall’Albinoleffe. Concluderanno la settimana tra le mura amiche contro il Padova, un’altra corazzata da incontrare in questo avvio sempre più duro e complicato fin dalle prime battute iniziali.

Luca Di Falco