Serie C. Pesce, da capitano a ds rossoblù: "Lumezzane è il posto giusto»

Simone Pesce sarà dal 1° luglio il nuovo direttore sportivo del Lumezzane. L’annuncio è stato dato ufficialmente ieri dal presidente Andrea Caracciolo, che ha dato il benvenuto all’ex centrocampista nella sua nuova veste. "Sono curioso di vedere come sarà questa avventura – ha commentato il giocatore che ha tolto gli scarpini pochi giorni fa concludendo il campionato coi rossoblu alla soglia dei 42 anni –. Ci sarà da studiare, da mettere tutto l’impegno e la voglia per poter imparare e fare bene. Ringrazio la società che su di me ripone stima e fiducia, personalmente sono consapevole che sarà un ruolo completamente diverso e quindi dovrò utilizzare tutte le mie conoscenze e la passione che in questi anni mi ha guidato in questo sport. Rispetto a quello che ho fatto da calciatore, certamente, le cose cambieranno. Ci saranno mille aspetti che dovrò conoscere. Sicuramente dovrò chiedere anche aiuto alla società, ma da parte mia potrò portare l’esperienza che ho accumulato in 25 anni di vita di spogliatoio. Inoltre aggiungerò di certo tanta voglia e tanta fame".

Prendendo spunto proprio dalla lunga esperienza sul campo, Simone Pesce è pronto ad impostare il suo nuovo lavoro sul concetto a lui familiare di squadra: "Anche la società è come una squadra. Tutti hanno il loro ruolo e lo devono svolgere al meglio per l’unico risultato comune. Qui a Lumezzane siamo in una società che è in grande crescita. Negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, passando dall’Eccellenza sino ad arrivare al calcio professionistico. Oltretutto è guidata da un presidente come Andrea Caracciolo, ex calciatore con una carriera molto importante, che può fornire indicazioni importanti. Tutto l’ambiente può continuare a crescere e conto che questo possa essere anche il mio percorso. Sono molto curioso di cominciare a lavorare. Io stesso voglio vedere se questo incarico si addice alle mie corde. Al momento posso dire di assicurare il mio massimo impegno e la più grande voglia. Sarà il campo, anche in questo caso, a dare il suo giudizio".

A dare il benvenuto a Pesce, le parole proprio del presidente Caracciolo. "Conosco Simone da tanti anni prima come compagno, poi come capitano nel mio esordio da presidente e ora sono orgoglioso di poterlo avere al mio fianco come direttore sportivo. – le parole pronunciate ieri dal massimo dirigente dei rossoblu - La sua esperienza sarà fondamentale per fare da tramite tra squadra e società e sono sicuro che lavoreremo con impegno per costruire una rosa ambiziosa che possa puntare a traguardi sempre maggiori insieme a Carlo Zerminiani che assumerà la qualifica di direttore tecnico".