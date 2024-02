Serie C. Pro Patria, che 2024. Nessuno meglio di te

BUSTO ARSIZIO (Varese)

È la miglior squadra di questo avvio di 2024 Pro Patria di mister Riccardo Colombo. Soprattutto dopo l’impresa di domenica a Fontanafredda contro la Triestina (1-2). Questo sabato però, allo Speroni contro la Pergolettese, occorrerà continuare a stare sul pezzo perché il girone A della serie C non ammette rilassamenti. "Sicuramente domenica scorsa abbiamo fatto una grande partita – le parole dell’allenatore – contro una squadra forte. Ho fatto cambi offensivi, ma ci hanno messo in difficoltà perché hanno qualità davanti: siamo stati veramente bravi veramente a portarla a casa. Complimenti a tutti perché abbiamo avuto un atteggiamento perfetto, bravi nei contrasti e più aggressivi di loro. In tutti i ruoli siamo stati veramente efficaci, anche se abbiamo sbagliato un po’ troppi gol. Sull’1-1 abbiamo tenuto mentalmente, non ci siamo demoralizzati, abbiamo reagito e segnato ancora". La miglior Pro Patria da inizio anno, ma conterà la continuità: "Sì, abbiamo interpretato benissimo la partita, ho rivisto in campo le cose che abbiamo provato in allenamento".

Il tecnico conclude così: "Siamo stati molto bravi soprattutto in difesa: voglio fare un plauso al reparto perché ha sempre accorciato e la squadra è sempre stata accorta: una cosa che abbiamo provato tanto in settimana e devo dire che i ragazzi l’hanno riproposta veramente bene". Adesso serve continuare con questa mentalità e con questo approccio, per sfruttare il momento positivo attraversato dalla squadra che dopo il cambio di modulo, dal 3-5-2 al 3-4-2-1 ha sicuramente tratto dei benefici a livello tattico e di compattezza. I due trequartisti non danno punti di riferimento alle difese avversarie e portano scompiglio. Decisivo anche l’apporto dei colleghi di centrocampo, con uno spiccato spirito di sacrificio in copertura. Una squadra che attacca e difende con tutti gli effettivi insomma. Tredici punti nelle ultime cinque partite: nessuno ha fatto neglio della Pro Patria. Luca Di Falco