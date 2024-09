Serie C, stasera in campo. Giana-Albinoleffe punti pesanti in palio. Longo l’arma in più per gli ospiti

GORGONZOLA (Milano)

Dopo l’amara sconfitta rimediata contro il Renate, la Giana Erminio ha cercato di smorzare la delusione partecipando alla tradizionale Sagra del Gorgonzola, un momento di leggerezza che ha coinvolto giocatori e staff tecnico. Tuttavia, archiviati i festeggiamenti, è già tempo di tornare sul campo per affrontare una sfida cruciale: questa sera al “Città di Gorgonzola“ è in programma l’anticipo contro l’Albinoleffe che può rappresentare la svolta in campionato per i biancazzurri, chiamati a riscattarsi e a tornare a fare punti. Il tecnico Chiappella dovrà fare i conti con l’assenza forzata del giovane difensore centrale Andrea Piazza, classe 2004, espulso nell’ultimo match. Al suo posto, si candida per una maglia da titolare Mattia Scaringi. In avanti, confermata la fiducia a Michele Trombetta, attaccante che abbina tecnica e fisicità, ma che è ancora a secco di gol in Serie C.

Gli orobici, al contrario, hanno saputo rialzarsi dopo un inizio di stagione difficoltoso e sono reduci da una convincente vittoria per 3-0 contro la Pergolettese, un risultato che ha dato nuova linfa alla squadra del tecnico Lopez, che si affiderà alla vena realizzativa di Salvatore Longo (nella foto), già autore di tre reti in questo avvio di stagione.

Matteo Baconcini