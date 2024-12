Serie C Vis, via alla prevendita per il Milan

"È una favola, è solo fantasia" sarebbero state queste le parole ad inizio stagione di qualsiasi tifoso biancorosso nel vedere la Vis Pesaro in questa posizione di classifica dopo 18 giornate. I 32 punti e il quarto posto in classifica rappresentano infatti l’Isola che non c’è pesarese trasformata in realtà dagli uomini di Stellone. Domenica alle ore 15, tra le mura amiche questa favole è pronta ad arricchirsi di una nuova pagina. Per farlo si dovrà sconfiggere un Milan Futuro reduce da una fondamentale vittoria di misura ai danni del Gubbio. La squadra rossonera che con 16 punti si ritrova immischiata nelle zone caldissime della classifica arriverà a Pesaro affamata di punti salvezza. Attualmente condivide con il Pontedera la terzultima posizione ma è solo ad un punto dalla coppia Lucchese e Spal. Con 4 punti nelle ultime due partite arriva però con una buona dose di fiducia nei propri mezzi. Momento positivo che li accomuna ai padroni di casa vogliosi di dar continuità alla loro cavalcata trionfale. Ogni record infatti è stato sfatato, in questa posizione di classifica la Vis in Lega Pro non ci è mai stata.

Questo è dovuto da una coesione di gruppo incredibile,creata da Stellone per il quale vige una sorta di regola all’ interno dello spogliatoio per creare competizione e far sentire tutti importanti: "Chiunque salti 1,2 allenamenti non farà parte dall’ inizio della partita successiva. Questa regola mi accompagna da quando ho iniziato ad allenare. Visto che ho a disposizione due giocatori per ruolo penso che sia la cosa più giusta affinché nessuno si senta troppo importante. In questo modo non rischio nemmeno di demoralizzare quei giocatori che si sono allenati tutta la settimana ma vedono il loro collega di reparto,che non si è mai allenato, scendere regolarmente in campo". Questa regola, che ha subito l’unica eccezione in occasione del playout della scorsa stagione con Di Paola, sta regalando al tecnico Stellone grandi soddisfazioni. In tutto l’arco di questo campionato chiunque abbia avuto l’occasione di mettersi in mostra si è dimostrato all’ altezza della situazione.

Anche nell’ ultima contro la Spal, nonostante le importanti assenze di Bove e Cannavò la Vis ha mantenuto la solita determinazione. Grazie a questo grande spirito di squadra, che rende la Vis una formazione unita e compatta, i biancorossi risultano con i soli 16 gol incassati una rosa difficilmente penentrabile, tra le migliori sotto questo aspetto dell’ intero girone. Contro il Milan, con un Bove,Tonucci e Cannavò in più, cercherà per la prima volta in stagione la quarta vittoria di fila. Se infatti Cannavò rientrerà dalla squalifica, i due difensori sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo nella giornata di ieri e saranno dunque a disposizione di Stellone per la gara di domenica. I biglietti sono infatti acquistabili fino domenica alle ore 15:45 sul circuito online di Vivaticket e nei punti vendita abilitati come il caffè Zongo, il bar tabaccheria Binda e il Trony in corso XI settembre.

Lorenzo Mazzanti