In fondo alla classifica del girone D di serie D nessuno si arrende. Alla fine il punto conquistato sul campo dell’Imolese potrebbe risultare molto prezioso, in futuro, per il Prato, visto che nei bassifondi sono arrivati risultati sorprendenti. Certaldo e Mezzolara, entrambi ancora fanalini di coda del raggruppamento, hanno vinto rispettivamente contro Pistoiese e Corticella, salendo a quota 19 punti; il Borgo San Donnino ha fatto indirettamente un favore ai biancazzurri, battendo il San Giuliano City, che di conseguenza è rimasto a quota 35 punti sotto i biancazzurri a 37, e raggiungendo quota 20. Anche il Progresso con le unghie e con i denti prova a rimanere in corsa per la salvezza senza play out ed è salito a 26 punti andando a pareggiare in casa contro il Sant’Angelo, che al contrario si mantiene di poco fuori dalla griglia spareggi a quota 34. Insomma, nel complesso, una giornata sfavorevole per la Pistoiese, prossima avversaria dei biancazurri, che bloccata a quota 32 punti adesso si trova raggiunta anche dalla Sammaurese, nel frattempo capace di fermare sul pari il quotato Lentigione.

Decisive saranno le prossime due gare per la corsa verso la tranquilla permanenza in categoria dei biancazzurri: domenica prossima il primo appuntamento sarà appunto sul campo della Pistoiese, in un derby di ritorno quanto mai infuocato, e sarebbe fondamentale quantomeno non perdere per mantenere invariati i distacchi. Lo stesso dicasi per il turno del giovedì pre-pasquale, al Lungobisenzio, contro il San Giuliano City. Con almeno una vittoria in una di queste due partite, molto probabilmente, si potrebbe già tirare un bel respiro di sollievo. Due pareggi potrebbero non bastare, anche se lascerebbero le contendenti con una giornata in meno per recuperare il divario. Con due sconfitte il Prato rischia al contrario di trovarsi nuovamente in acque poco tranquille di classifica e di doversi guardare le spalle fino a fine stagione. Il 7 aprile ci sarà poi la trasferta, altrettanto decisiva, sul campo del Sant’Angelo, che aprirà il mese conclusivo della stagione.

L.M.