Serie D. A Sora la curva è in sciopero: il Fano giocherà "in casa»

L’Alma Juventus Fano continua la preparazione in vista della trasferta di Sora, e la società granata non interrompe il silenzio stampa indetto prima della gara casalinga contro il Roma city. Bocche cucite anche per gli avversari, che in questo momento così delicato per la lotta salvezza preferiscono non rilasciare dichiarazioni. A parlare sono i tifosi laziali, dopo che a molti tifosi bianconeri, a fine marzo 2024, è stato notificato l’iter di avvio di un procedimento amministrativo per un fatto accaduto l’anno prima, ed esattamente il 12 febbraio 2023, quando in occasione del match contro la Vigor Perconti era stato proibito dalle forze dell’ordine l’ingresso a chi indossava sciarpe e felpe con la scritta ‘diffidati’. L’intera Curva Nord, formata da un centinaio di tifosi, per solidarietà verso chi non ha potuto accedere allo stadio, ha deciso di rimanere fuori dal settore, continuando però a sostenere la squadra dall’esterno dell’impianto. Il tutto "in maniera assolutamente pacifica e senza mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica", come ha spiegato anche la società del Sora, che si è assunta la responsabilità nel difendere i propri tifosi. La curva nord Roberto Longo ha così diramato una nota ufficiale, annunciando che non saranno presenti sugli spalti: "A causa dell’ultima vicenda che ci vede coinvolti, con grande rammarico, noi del tifo organizzato comunichiamo che nelle prossime partite casalinghe non saremo presenti sugli spalti. Le condizioni per poter sostenere la nostra amata squadra sono state rese insostenibili. Le motivazioni sono sotto gli occhi di tutti e vanno oltre l’essere ultras. Siamo arrivati all’esasperazione e non siamo più disposti ad essere attori passivi di questa repressione che stiamo subendo. I ragazzi in campo sapranno lottare anche per il dodicesimo, per conquistare quella salvezza che insieme meritiamo. Ringraziamo tutte le persone e le tifoserie che ci sono state vicino in questo momento particolare".

Davide ‘Dado’ Manna dei Panthers (che si asterranno dal tifo nei primi quindici minuti) esprime la solidarietà della tifoseria granata, già dimostrata all’andata dopo che ai tifosi del Sora era stata vietata la trasferta: "Siamo sempre stati molto attenti a queste situazioni repressive del tifo organizzato. Nella gara di andata dove fu vietato ai tifosi del Sora di venire al ‘Mancini’ facemmo un comunicato e uno sciopero del tifo per solidarietà, il tutto nonostante non ci siamo mai incontrati, perché il rispetto nel nostro mondo ultras va oltre i colori. Domenica presenzieremo allo stadio Tomei, faremo il tifo per i nostri colori, ed esprimeremo la solidarietà ultras dei Panthers nei loro confronti".