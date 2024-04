Serie D, al "Casini» arriva il Figline. Trestina, il traguardo-salvezza è a un passo. Ciampelli: "Speriamo di raggiungerlo oggi»

Il traguardo è lì, proprio dietro l’angolo se non addirittura in fondo al rettilineo: ancora un ultimo sforzo e poi il Trestina potrà festeggiare la matematica salvezza. In caso di vittoria oggi allo stadio "Casini" contro il Figline o anche nell’eventualità di un pareggio con una combinazione di risultati favorevoli provenienti da altri campi, già al termine del match la squadra bianconera avrà la certezza della permanenza nel campionato di serie D.

"È da un po’ che siamo vicini a centrare l’obiettivo - afferma l’allenatore bianconero Davide Ciampelli - per cui speriamo ora di raggiungerlo. Veniamo da un ottimo punto ottenuto sul terreno di un Follonica Gavorrano che lotta ancora per il primato: dopo l’affermazione contro il Vivi Altotevere qualcuno aveva erroneamente pensato che la strada da lì in avanti sarebbe stata tutta in discesa, abbiamo avuto un calo ma domenica scorsa i ragazzi hanno offerto una prestazione di livello. All’andata riuscimmo ad imporci in trasferta contro il Figline e quel successo fu un passaggio importante del nostro percorso stagionale".

Tutta la rosa del Città di Castello è a disposizione del tecnico Davide Ciampelli ad eccezione dell’infortunato Sensi. Lo schieramento ed il modulo dovrebbero ricalcare quelli di 7 giorni orsono, con Fiorenza tra i pali, difesa a 3 con Contucci, Conti e Bucci, centrocampo con Omohonria, Menghi, Farneti e Dottori e tridente offensivo composto da Di Nolfo, Tascini e Belli.

All. Ciampelli.

Arbitro: Sacco di Novara.

Paolo Cocchieri