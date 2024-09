Serie D, al "Casini» arriva il Poggibonsi. Calori lancia il Trestina: "Ci sarà da lottare»

Scatta il campionato ed il calendario propone al Trestina un debutto tra le mura amiche (fischio d’inizio alle ore 15) contro il Poggibonsi. Avversario subito impegnativo per il rinnovatissimo Trestina di mister Simone Calori, che riguardo al team toscano si esprime in questi termini: "Ho assistito al match di Coppa nel quale sono stati sconfitti dalla Sangiovannese. L’impressione che ne ho ricavato è quella che si tratti di una squadra compatta, formata da giocatori d’esperienza che giocano da tempo insieme. Soprattutto a centrocampo ed in attacco possono disporre di elementi di qualità. È una formazione che concede pochi spazi alla manovra avversaria: dovremo affrontare il match con molta pazienza ed estrema attenzione".

Come arriva il Trestina a questa sfida? "Siamo consapevoli - dichiara - che ci sarà da lottare, ma al contempo consapevoli delle nostre qualità e dei nostri limiti: dobbiamo ancora crescere sotto vari punti di vista, ma siamo convinti di avere i mezzi per far bene. Nella partita di Coppa vinta di misura domenica scorsa contro il Foligno abbiamo creato tanto e finalizzato poco, sofferto un po’ nel finale del primo tempo e non approcciato bene la seconda frazione, La gestione della partita sarà fondamentale: la nostra rosa è stata rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione ma può contare su valori importanti". Il tecnico avrà di nuovo a disposizione Mencagli e De Souza, in dubbio invece l’ultimo arrivato Grea. A partire da oggi i tifosi bianconeri in ogni gara potranno votare sulla pagina Facebook del club per l’Mvp trestinese del match.

Probabile formazione: Fratti, Sensi, Giuliani, Tacconi, De Meio, Bucci, Lisi, Nouri, Mencagli, Ferri Marini, Serra. All. Calori.

Arbitro: Rashed di Imola.

Paolo Cocchieri